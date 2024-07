video suggerito

A Temptation Island Siria si avvicina al tentatore Simone, Matteo: “Ho buttato 7 anni della mia vita” Nel villaggio di Temptation Island, Siria si sta avvicinando al tentatore Simone, tra sguardi complici e abbracci. La 22enne vuole capire se è ancora innamorata del fidanzato Matteo. “Mi sento preso per il cu*o, ho buttato 7 anni della mia vita”, spiega lui dopo aver visto alcuni video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella terza puntata di Temptation Island 2024, in onda giovedì 11 luglio, continua anche il viaggio nei sentimentI di Matteo e Siria. Durante l'ultimo falò, il ragazzo si era aperto sul suo passato e aveva raccontato di essere stato vittima di bullismo, oltre che lasciato per la troppa dolcezza. A distanza di una settimana, scopre che la fidanzata si sta avvicinando al tentatore Simone e che le motivazioni per le quali sta partecipando al programma sono diverse da quelle che credeva.

Siria vicina al tentatore Simone, la reazione di Matteo

Durante il falò Matteo vede alcuni video di Siria, che si sta avvicinando sempre di più al tentatore Simone, tra sguardi complici e abbracci, ammettendo di provare per lui un'attrazione fisica. "Mi sento in colpa perché l'ho portato qui io. Mi avete chiesto se sono ancora innamorata come prima, ma non posso avere la riposta ora", ha raccontato la ragazza alle altre fidanzate.

Matteo è deluso dal comportamento della fidanzata, soprattutto dal suo cambiamento di motivazione: pensava di essere a Temptation Island per un motivo e invece scopre che è diverso. "Sono deluso da lei e dalla motivazione, che vuole sapere se mi ama ancora. Vedo che si trattiene e si frena", ha spiegato il ragazzo. Poi ha aggiunto: "Mi sento preso per il cu*o, non la capisco. Ho buttato 7 anni della mia vita. Voglio essere una persona nuova e lei non sa se mi ama o no".

Siria non vede nessun video di Matteo

Durante il falò delle ragazze, invece, Filippo Bisciglia non ha nessun video di Matteo da mostrare a Siria. La 22enne non è stupita: "Come è assente a casa è assente anche qua". Poi aggiunge: "Speravo che ci fosse qualcosa da vedere perché avrebbe potuto darmi la spinta per capire, invece lui è sempre lineare e fermo sulla sua posizione". Siria vuole capire se è ancora innamorata di Matteo dopo 7 anni e dopo il suo cambiamento fisico. Ad oggi, sente di non avere ancora questa risposta.