video suggerito

Whoopi Goldberg: “Ho offerto a Papa Francesco una parte in Sister Act 3” Whoopi Goldberg ha incontrato Papa Francesco lo scorso ottobre. In queste ore, ha svelato cosa si sono detti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sister Act 3 si farà. Il film sarà distribuito da Disney+. Whoopi Goldberg, ospite del Tonight Show, ha riparlare di questo attesissimo progetto e dunque del nuovo film in cui tornerà a indossare i panni della "svitata in abito da suora" Deloris Van Cartier alias Suor Maria Claretta. E ha aggiunto un dettaglio decisamente interessante. A Jimmy Fallon ha confidato che vorrebbe che Papa Francesco prendesse parte al film. A ottobre dello scorso anno, l'attrice ha incontrato il Sommo Pontefice e glielo ha proposto.

Whoopi Goldberg racconta l'incontro con Papa Francesco

Ad ottobre del 2023, Whoopi Goldberg ha incontrato Papa Francesco a Roma. L'attrice ha detto di avere chiesto udienza per fare una breve chiacchierata con lui e portargli qualche ricordo legato ai film di Sister Act. Ha confidato di avere vissuto quell'incontro con particolare emozione: "Mi piace molto quell'uomo". Whoopi Goldberg sostiene di condividere le posizioni del Papa sulla comunità LGBTQIA+:

Ha dato fastidio a molte persone perché, pur essendo il Papa, ha detto: "Ascoltate, noi accogliamo tutti, vogliamo tutti alla nostra festa. Vogliamo tutti, noi non vi giudicheremo. Solo Dio può farlo".

Papa Francesco in Sister Act 3? Secondo Whoopi Goldberg sarebbe fan di Suor Maria Claretta

Whoopi Goldberg, nell'intervista rilasciata a Jimmy Fallon, ha dichiarato di avere l'impressione che Papa Francesco sia fan del film Sister Act – Una svitata in abito da suora. Così, ha svelato: "Gli ho offerto di fare un cameo in Sister Act 3". Il pubblico ha reagito con entusiasmo all'idea di vedere, seppure per un istante, il vero Papa nel prossimo film. L'attrice, infine, ha raccontato che quando – nel corso del colloquio – ha definito "sciocche" le pellicole in cui ha lavorato, il Santo Padre le avrebbe detto che portare gioia e fare ridere il pubblico non è affatto sciocco.