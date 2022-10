Vladimir Luxuria sul caso Elenoire-Daniele al GFVip: “Bisogna accettare un rifiuto senza strepitare” Vladimir Luxuria difende Daniele Dal Moro dopo lo scontro con Elenoire Ferruzzi: “È vero che alcuni non ammettono di amare un trans, ma non è questo il caso”. Anche Karina Cascella contro la gieffina: “Impossibile essere attratti da te, sei inguardabile”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vladimir Luxuria difende Daniele Dal Moro al GF Vip commentando quanto accaduto nelle ultime ore nella Casa di Cinecittà con Elenoire Ferruzzi. Quest'ultima non ha preso bene la confessione del suo inquilino che la vede soltanto come un'amica, crede che ci sia un interesse da parte sua ma che non voglia ammetterlo. Così nella notte è scoppiato un durissimo scontro nel quale hanno entrambi alzato i toni. L'attivista e opinionista televisiva con un tweet ha espresso la sua opinione: "Abbiamo il dovere di accettare un rifiuto senza strepitare". Anche Karina Cascella ha detto la sua.

Il commento di Vladimir Luxuria sul caso Elenoire-Daniele

Vladimir Luxuria si è esposta sul caso che sta facendo chiacchierare i telespettatori del GF VIP e che vede protagonisti Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro. L'attivista e opinionista televisiva ha difeso il gieffino, ex tronista di Uomini e Donne, che ha conosciuto durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà nel 2019. Le parole su Twitter:

Abbiamo tutte il diritto ad amare ed essere amate, fare il primo passo o indietreggiare. Abbiamo però il dovere di accettare un rifiuto senza strepitare. Vero è che molti uomini non ammettono di amare una trans ma (ho conosciuto Daniele dentro il Gf) questo non è il caso.

Anche Karina Cascella contro Elenoire Ferruzzi

Anche l'ex volto di Uomini e Donne Karina Cascella ha commentato il comportamento di Elenoire Ferruzzi, giudicando inoltre "inguardabile" il suo aspetto estetico. Tra le stories ha scritto:

Ci risiamo con questa pazza. Gli uomini non lo dicono che sono attratti da te perché non è possibile esserlo. E non perché sei trans, ma perché sei inguardabile. Che è diverso. E niente, qualcuno può dirglielo o mandiamo un aereo.

In un'altra story ha continuato, sottolineando di non avere intenzione di provocare alcuna forma di odio, "però una persona dovrebbe guardarsi allo specchio ogni tanto, e che ca*o. Cioè ma chi mai potrebbe essere attratto da una conciata così. Poi adocchia pure dei gran pezzi di ragazzi, manco a dire che vola basso. Ma qualcuno avrà mai il coraggio di dirglielo in faccia? Non credo. Ma io lo dico eccome, ripigliati tesoro e tagliati quelle unghie che fa schifo solo il pensiero di quello che c'è sotto".

Karina Cascella ha continuato, spiegando che la Ferruzzi non è una persona piacevole, "è difficile essere attratti da lei". Ha sottolineato che ne fa anche una questione di igiene: "Non potrei mai mangiare a tavola con lei, il solo pensiero che con quelle mani vada in bagno. Tu puoi lavarti le mani quanto vuoi, ma sotto quelle unghie non arriverai mai a pulire tutto, non vedo che lei occupa il suo tempo in questa pulizia. Diventa anche un fattore di igiene". Secondo il suo parere i ragazzi della Casa come Luca Salatino o Daniele Dal Moro dovrebbero dirglielo "non mi piaci". Infine ha confessato di avere molte amiche trans: "Sono bellissime, femminili, sexy. Ci sono tante cose che creano la bellezza di una persona, ma lei neanche l'anima ha bella".