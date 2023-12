Vincenzo Mollica: “Sapevo che avrei perso la vista all’età di 7 anni”

Vincenzo Mollica è stato di recente grande protagonista a Viva Rai2! e al Corriere della Sera, in una lunga intervista con Walter Veltroni, racconta senza filtri la sua malattia: "Ho saputo a sette anni che avrei perso la vista e imparavo a memoria le strade e i colori".

Vincenzo Mollica ha rivelato di aver scoperto molto presto che avrebbe perso la vista: "L'ho scoperto a sette anni", ha dichiarato. Il suo racconto è lucido e coinvolgente:

I miei mi avevano portato a fare una visita in un Comune chiamato, pensa tu, Ardore. Si erano accorti che qualcosa non andava, dall’occhio sinistro non vedevo. Loro erano rimasti nello studio del medico, io nella sala d’attesa, a origliare. Sentii distintamente: “Devo dirvi che vostro figlio diventerà cieco”. Loro erano scioccati e non miriferirono nulla. Io andai a casa e cercai quella parola sul vocabolario. Ma non avevo bisogno, bastava che chiudessi l’occhio destro e precipitavo nel buio». Come hai fronteggiato l’avanzare della malattia? «Fin da allora ho adottato una tecnica. Ho mandato a memoria tutte le strade, tutte le stanze, tutti gli alberi. Li so, per averli visti. Per verificare chiudevo l’occhio destro e controllavo se la mia memoria aveva immagazzinato tutto. A Sanremo o a Venezia mi bastava uno sguardo per fare una panoramica di luoghi e persone. Ho sempre scritto tutto a mano, ma negli ultimi anni non ho più potuto farlo. Così gli articoli ora me li compongo nella testa, come fosse un foglio bianco. Voglio sentire, in qualche modo vedere, le lettere che si assemblano: la forma austera della B, il carattere sbarazzino della T. Per tutta la vita ho sempre girato con un bloc-notes nella tasca. Ogni tanto, infatti, Alda Merini mi telefonava per dettarmi una delle sue poesie. E io dovevo essere pronto per trascriverla.