Vanessa Incontrada venditrice ambulante per un giorno, l'attrice al mercatino col padre

A cura di Andrea Parrella

Vanessa Incontrada si trasforma in venditrice ambulante per un giorno. L'attrice e conduttrice avrà sorpresa certamente diversi visitatori dei mercatini di Natale di Montepulciano nella giornata di sabato, 9 dicembre, quando ha deciso di lavorare per un giorno dietro al banco, vendendo e sponsorizzando sui social l'attività del padre che, come lei stessa ha più volta raccontato, è un artigiano che lavora il cuoio e vende i suoi prodotti in giro, nei vari mercatini.

Da tempo Filippo, che fino a pochi anni fa viveva in Spana, si è trasferito a Follonica per stare vicina alla figlia e alla sua famiglia, continuando a fare il suo lavoro in giro per i vari mercatini italiani dove Incontrada, come successo sabato scorso, spesso lo segue. È stata la stessa conduttrice di Zelig a condividere sulle sue storie Instagram la sua esperienza e a presentare ai suoi follower gli oggetti artigianali che papà Filippo vende.

Tempo fa, nel corso di un'intervista rilasciata a Verissimo, Vanessa Incontrada aveva parlato del rapporto con suo padre e del riavvicinamento tra i due avvenuto dopo un lungo periodo di silenzio reciproco. Queste le parole della conduttrice di origini spagnole: "Non ci siamo sentiti per un po' di anni. Poi la vita ci ha fatti ritrovare. Io gli ho perdonato la lontananza, perché la rabbia non serve a niente. E quando l'ho perdonato mi sono sentita meglio anche io. Oggi lui si è trasferito a Follonica per stare più vicino a me e Isal".

Per Incontrada non era la prima volta che si recava nei mercatini per aiutare il papà. Lo aveva fatto anche nel 2019 a Barcellona. In quell'occasione aveva detto: "Mi divertono molto le espressioni meravigliate degli italiani che mi riconoscono. Li capisco, perché sui giornali sono abituati a vedere la gente di spettacolo sulle barche o sui macchinoni di lusso".