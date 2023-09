Vanessa Incontrada: “Al molestatore spagnolo taglierei le mani, in Spagna la polizia funziona” Vanessa Incontrada dice la sua sul caso del molestatore spagnolo fatto arrestare in diretta tv dopo avere molestato la giornalista Isa Balado che stava realizzando un servizio per il telegiornale: “A uno così taglierei le mani, quel video mi ha scioccata”.

Vanessa Incontrada esplicita una posizione durissima a proposito del caso del molestatore spagnolo fatto arrestare in diretta tv dopo le molestie alla giornalista Isa Balado. La professionista, in collegamento con Nacho Abad, conduttore del programma En Boca de Todos, era stata palpata in piena diretta tv. L’uomo, reso riconoscibile dalle telecamere presenti sul posto al momento dei fatti, è stato arrestato a Madrid con l’accusa di aggressione sessuale. “Ho seguito tutto secondo per secondo. Il conduttore di un tg ha fatto arrestare in diretta il molestatore che ha palpato sul sedere una sua inviata durante un collegamento. In Spagna abbiamo i nostri problemi, ma la polizia funziona. Qui in Italia per queste cose la giustizia è una buffonata”, ha dichiarato Incontrada in un’intervista a La Stampa. Quindi ha aggiunto:

Rispetto ad anni fa le cose sono cambiate ma io a un uomo (uomo?) così non la faccio passare liscia e pur credendo nella libertà e nel perdono trovo che ci siano azioni imperdonabili. A uno così taglierei le mani. Ci vuole una giustizia che prende una posizione dura e drastica. Quel video mi ha scioccata. Il tizio lo hanno arrestato e portato in galera subito, ma in Italia non so se sarebbe successa la stessa cosa.

Il rapporto con il gossip: “Le gente rimane sulla superficie”

Diventata particolarmente chiacchierata soprattutto di recente dopo il riavvicinamento al compagno Rossano Laurini, Vanessa ha dichiarato di non avere un rapporto sempre semplice con il pettegolezzo: “In un'intervista ho detto che se la vita decidesse per me sarebbe bello avere un altro figlio e se arrivasse ben volentieri. Da lì a dire che sono incinta ne passa. Il problema è che tutti i giorni qualcuno mi ferma: ‘Vanessa, ma sei incinta?’ Sono sfinita, ma non incinta”. Cauto anche il rapporto con i social network:

Ammetto di avere paura dei social network. Tutti dicono la propria opinione su tutto anche se non ne sanno nulla. Questo mi disturba e terrorizza. Pur essendoci, ma in modo molto delicato, cerco di non dare da mangiare agli odiatori seriali. Mi dispiace che la gente creda a quello che vede lì sopra. Qualche giorno fa un'amica è venuta a casa mia con la sua bambina piccolissima e abbiamo fatto una foto insieme che ho messo su Instagram. Non lo avessi mai fatto. Di colpo una valanga di messaggi: "Vanessa, non sapevo che avessi partorito, perché non lo hai detto prima…" Ma la gente come sta? Non approfondisce, rimane sulla superficie e questo è tristissimo.

Il ritorno in tv di Vanessa Incontrada a Zelig e Striscia

A breve, Vanessa tornerà a condurre due tra le trasmissioni alle quali è maggiormente legata: “Mi aspettano mesi di lavoro totale. Il 25 settembre ricomincio Striscia con Alessandro Siani e a novembre le prime tre puntate di Zelig con Claudio Bisio, mio fratello acquisito. Dico le prime tre perché ne sono già previste altre tre ad aprile”.