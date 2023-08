Lutto per Vanessa Incontrada, morta la cagnolina Lola: “Sarai sempre nel mio cuore” L’attrice Vanessa Incontrada dedica un post alla piccola Lola, la cagnolina scomparsa poche ore fa. “Sarai sempre nel mio cuore”, ha scritto addolorata Vanessa.

A cura di Stefania Rocco

Vanessa Incontrada ha detto addio alla cagnolina Lola che l’ha accompagnata per un pezzo importante della sua vita. L’annuncio è arrivato via Instagram. L’attrice e conduttrice spagnola ha postato una foto della cagnolina, annunciandone la scomparsa: “Lola del mio cuore riposa in pace .. sarai sempre nel mio cuore mia piccola patuffola bianca”. Decine i messaggi di affetto e vicinanza ricevuti da Vanessa, soprattutto da parte di coloro che hanno condiviso il medesimo dolore in momenti diversi della loro vita.

L’amore di Vanessa Incontrada per i suoi cani

Lola non è l’unica cagnolina adottata da Vanessa. Fanno parte della famiglia della conduttrice anche Zelig, Tokyo e la giovane Gina, che Vanessa aveva definito la sua “migliore amica”. “La porto con me in palestra, a cena, sul set, ovunque! È dolcissima e si fa coccolare (e un po' viziare) da tutti”, aveva detto di quest’ultima in occasione di una recente intervista. Sono decine le foto postate da Vanessa su Instagram in cui compare accanto ai suoi cani. Sono loro ad accompagnarla durante i momenti di vita quotidiana, tenendole compagnia. Si tratta di cane adottati in momenti differenti ma ai quali Vanessa è legata nello stesso modo. Anche per questo l’addio alla piccola Lola l’ha sconvolta.

Vanessa Incontrada e l’equilibrio familiare ritrovato

Proprio di recente, Vanessa sembrava avere inaugurato una nuova stagione della sua vita. L’attrice spagnola è tornata insieme al marito Rossano Laurini, padre di suo figlio. I due si erano separati lo scorso anno. Era stata proprio Incontrada a comunicarlo in maniera discreta nel corso di un’intervista. Aveva però sottolineato che sarebbe sempre rimasta vicina all’ex compagno, nonostante le incomprensioni che li avevano spinti a interrompere il loro rapporto di coppia. Ma quel momento di crisi è alle spalle e Vanessa, pubblicando le foto della sua estate con quello che si credeva fosse il suo ex compagno, ha ufficializzato il ritorno di fiamma.