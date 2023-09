Lutto per Eleonora Giorgi, è morta la madre Maria Roma: l’addio dell’attrice e di Paolo Ciavarro Lutto per Eleonora Giorgi. È morta Maria Ro.a, madre dell’attrice e regista e nonna di Paolo Ciavarro. “Mamma amatissima, buon viaggio nel ruolo luogo preferito”, ha scritto l’interprete condividendo una foto in cui compare vicina alla donna con la quale aveva raccontato di avere avuto un rapporto difficile.

A cura di Stefania Rocco

Lutto per Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro. È morta Maria Roma, madre dell’attrice. Ad annunciare la notizia è stata Giorgi con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Mamma amatissima. Buon viaggio nel tuo luogo preferito. Accanto a lui, spero”, ha scritto la regista. Parole cui hanno fatto eco quelle del figlio Paolo che ha postato a sua volta una foto con la nonna scomparsa. “Buon viaggio, nonna”, ha scritto il volto di Forum condividendo la foto di un abbraccio.

Il rapporto difficile di Eleonora Giorgi con la madre

Era stata la stessa attrice romana a raccontare in un’intervista di avere vissuto un rapporto difficile con la madre, recuperato solo negli ultimi anni. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, l’attrice aveva reso nota la storia della sua famiglia d’origine e quella del matrimonio dei suoi genitori, terminato quando Maria Roma aveva scoperto che il marito aveva una seconda famiglia. A partire da quel momento, il legame tra i due si interruppe e i genitori dell’attrice imboccarono strade diverse che avrebbero portato entrambi lontano dai loro figli. Maria Roma, in particolare, si dedicò anima e corpo alla fede da cattolica credente e, a partire da un certo punto della sua vita, molto praticante. “Non so perché abbiano fatto 5 figli, ma noi di colpo ci siamo ritrovati di troppo nelle loro nuove vite”, era stata l’amara conclusione dell’attrice.

La madre di Eleonora Giorgi e la vita dedicata alla chiesa

“Ho vissuto con una monaca laica. Per 50 anni non ha mai fatto un pranzo di domenica con i suoi figli, perché era dedicata a Gesù”, aveva ripreso a raccontare Giorgi, rivelando dunque di avere dovuto fare a meno di quella madre impegnata altrove. Solo di recente, madre e figlia avevano recuperato pienamente il loro rapporto. Profondamente legato alla nonna anche il figlio Paolo Ciavarro, comparso accanto a lei nella foto postata tra le sue Instagram stories con la quale ha annunciato la scomparsa di Maria Roma.