Vanessa Incontrada insieme a Rossano Laurini, padre di suo figlio: di nuovo vicini dopo la rottura Vanessa Incontrada torna a postare una foto con Rossano Laurini, padre di suo figlio dal quale si era allontanata nel 2022. I due si starebbero riavvicinando dopo che era stata proprio l’attrice ad ammettere una crisi.

A cura di Stefania Rocco

Un’altra foto con Rossano Laurini sul profilo Instagram di Vanessa Incontrada. È il segnale che i fan dell’attrice stavano aspettando: Vanessa e Rossano, suo storico compagno e padre del figlio Isal, sarebbero tornati vicini. Non è ancora chiaro in che termini: se si tratti di un ritorno di fiamma dopo l’allontanamento di un anno fa (confermato dall'attrice che aveva rivelato che il compagno viveva in una casa diversa rispetto alla sua) oppure se i due siano tornati a frequentarsi perché ancora legati da un rapporto – in questo caso di stima e affetto reciproci – che è durato anni e che li ha resi entrambi genitori.

La Instagram story di Vanessa Incontrada

I segnali di riavvicinamento tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

La prima foto che lasciava intendere un riavvicinamento in corso tra Vanessa e l’ex compagno Rossano Laurini era finita su Instagram meno di una settimana fa, proprio sul profilo dell’attrice. “Un duetto meraviglioso”, aveva scritto Vanessa nella didascalia di uno scatto in cui compariva proprio accanto all’ex. Qualche ora fa, invece, è arrivata una Instagram story. La foto, che non sarebbe recente perché i due sono in costume, mostra l’attrice ancora vicina a Rossano. E i fan tornano a sperare che tra i due, genitori di un ragazzino di 15 anni, sia ormai scoccato il ritorno di fiamma.

Vanessa Incontrada sulla crisi con Rossano Laurini

Era stata Vanessa a confermare la crisi con il compagno in un’intervista rilasciata a Vanity Fair lo scorso anno. “Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Guardo avanti, non so dove mi porterà la mia trasformazione. Non solo nella vita privata”, aveva risposto quando le avevano chiesto del legame con Rossano. A distanza di un anno, Vanessa sembrerebbe avere ottenuto le risposte che cercava.