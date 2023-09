Vanessa Incontrada: “Dicevano che ho avuto un incidente stradale, su di me ne inventano tante” Vanessa Incontrada ospite a Verissimo affronta il suo rapporto con la stampa. Insieme ad Alessandro Siani racconta il suo nuovo esordio dietro il bancone di Striscia, ma tra loro si inserisce Claudio Bisio: “Ho visto che ci siete anche voi, ma sono geloso”.

A cura di Giulia Turco

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono ospiti nel salotto di Verissimo per raccontare il loro ultimo esordio dietro la nuova stagione di Striscia la notizia. Una coppia a dir poco esplosiva, che piace al pubblico e che ha un segreto per il suo successo: un’incredibile sintonia anche a telecamere spente.

Tra Alessandro Siani e Vanessa Incontrada si mette Claudio Bisio

“Striscia la notizia è come una grande casa famiglia…o meglio, c’è un clima molto familiare ecco”, spiega Vanessa Incontrada tra le risate di Alessandro Siani, pronto a pizzicarla per il suo modo di esprimersi. “E sono 32 anni che è in Italia”, le fa gioco il conduttore. Tra loro c’è sempre la battuta pronta e ben poco spazio all’improvvisazione, tanto che, a sorpresa, nel corso dell’intervista sbuca tra le loro due poltrone anche Claudio Bisio, previsto tra gli ospiti della puntata. “Ho sentito che c’eravate anche voi, ma sono geloso”, scherza il comico giocando sulla complicità con Vanessa Incontrada, sua complice storica sin dal palco di Zelin. “Non è cambiato, anzi, più va avanti col tempo…”, ironizza lei. Poi, a sorpresa, i due comici annunciano che il prossimo Natale torneranno al cinema con un nuovo lavoro, il sequel del film di successo Benvenuti al sud, che ha coinvolto entrambi sul set. Nel frattempo però, spazio al primo lavoro di Bisio da regista.

Il rapporto di Vanessa Incontrada con la stampa

Prima di tornare in tv, Vanessa Incontrada racconta di essersi presa un periodo di pausa dai ritmi frenetici del lavoro, per dedicarsi alla sua vita privata. “Per 3 o 4 mesi ho proprio staccato il telefono, avevo bisogno di tirare ad una quotidianità che mi mancava tanto”, spiega a Silvia Toffanin. Il suo rapporto con la popolarità e con la stampa, d’altronde, è spesso faticoso e molte volte l’attrice si è trovata coinvolta da polveroni mediatici che l’hanno fatta soffrire. Basti pensare alle foto in costume finite in copertina sul settimanale Nuovo, durante l’estate 2022, che mettevano l’accento su una presunta rinnovata rotondità e un conseguente quanto inventato malessere psicologico. Di recente, invece, le è stato attribuito un incidente stradale, una notizia non solo infondata ma dai pessimo gusto: “È stato davvero pessimo”, commenta l’attrice. “Mi dispiace che la gente possa credere a queste notizie. Spesso mi ferma per strada e me ne chiede conto. Non sanno che a volte non c’è nulla di vero, o che le mie parole vengono travisate”.