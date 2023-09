Molesta una giornalista in diretta tv: dallo studio chiamano la polizia e lo fanno arrestare La polizia spagnola ha arrestato l’uomo che, durante una diretta televisiva, ha toccato il sedere alla giornalista Isabel Balado. La donna stava facendo un intervento per il programma “En boca de todos”, quando è stata avvicinata e palpata dall’arrestato.

A cura di Eleonora Panseri

Martedì 12 settembre la polizia spagnola ha arrestato un uomo per aver toccato il sedere a una giornalista galiziana, Isabel Balado, durante un collegamento per il programma televisivo "En boca de todos". È stato quindi Nacho Abad, il presentatore della trasmissione, a chiamare immediatamente gli agenti per risolvere la situazione.

Come si vede dai video della trasmissione, diffusi sui social network, il giovane, che si è scoperto poi essere di nazionalità rumena, si è rivolto alla giornalista, le ha toccato il sedere chiedendole per quale canale televisivo lavorasse ed è rimasto al suo fianco mentre la donna continuava il suo lavoro.

Il primo a reagire all'aggressione è stato il presentatore che davanti alla telecamera ha detto alla giornalista: "Stai facendo il tuo lavoro come hai sempre fatto e arriva un imbecille che ti tocca il sedere senza alcun diritto. Onestamente, la cosa mi fa infuriare".

Dopodiché è stata la stessa vittima a rimproverare l'aggressore: "Per quanto ancora vuoi chiedermi per quale trasmissione sto lavorando? Dovevi davvero toccarmi il sedere? Sto facendo un intervento in diretta, sto lavorando". "Ti ho toccato il sedere? Scusami, non volevo toccarti", ha risposto il giovane e poco dopo ha dato una carezza sulla testa della giornalista e si è allontanato.

Le immagini che mostrano la molestia sessuale sono diventate però subito virali sui social network e diverse persone hanno mostrato il loro sostegno alla giornalista, sia tra i colleghi della donna che nel panorama politico. La ministra delle Pari Opportunità, Irene Montero, ha ricordato su Twitter che toccare qualcuno senza consenso è violenza sessuale: "Ciò che fino ad ora era ‘normale' non lo è più. "È finita" è il grido del nostro Paese per garantire il diritto alla libertà sessuale di tutte le donne. Tutto il mio appoggio a Isabela Balado. Solo "sì" significa "sì"", ha scritto.

"L'impunità con cui agiscono gli aggressori, anche in televisione o mentre il mondo intero guarda la finale di un Mondiale con i nostri corpi a disposizione, deve finire", ha scritto invece la segretaria di Stato per l'uguaglianza e contro la violenza di genere, Angela Rodriguez .

Anche i colleghi di Balado hanno reso nota la loro indignazione: "Lavori, vivi, viene un uomo e ti tocca il sedere. Si concentrano su questo. "Non volevo toccarti il ​​sedere", dice. Se ne va toccandole la testa con condiscendenza, come se nulla fosse successo. È così ogni giorno, molti giorni", ha commentato la giornalista Isabel Valdés.

Come già detto, l'uomo è stato prontamente identificato dalle forze dell'ordine e arrestato.