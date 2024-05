video suggerito

La scaletta del concerto di Raio Italia Live 2024 a Milano: l’ordine dei cantanti e gli orari Stasera, mercoledì 15 maggio a partire dalle 2.40 si terrà il concerto di Radio italia live in piazza Duomo che vedrà esibirsi, tra gli altri, Geolier, Annalisa, Emma e sarà trasmesso in diretta tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna il Concerto di Radio Italia Live da Piazza Duomo a Milano, un appuntamento ormai fisso – che quest'anno replica anche a Napoli, in Piazza del Plebiscito, il prossimo 27 giugno – che questa sera si terrà in piazza ma che sarà anche possibile seguire in diretta televisiva e radiofonica, ovviamente. Come ogni anno il concerto di radio Italia porta sul palco alcuni dei protagonisti della musica italiana, in avvicinamento al periodo estivo, quindi con molti cantanti che si esibiranno con le loro niopve canzoni, per molti quelle che seguono i successi del Festival di Sanremo, per altri, invece, le canzoni su cui puntano per la stagione più calda: ci saranno, tra gli altri Ultimo, Geolier, Alessandra Amoroso, ma anche Ghali, Emma e Mahmood.

Radio Italia Live a Milano 2024, la scaletta e l'ordine di esibizione dei cantanti

Come in ogni evento televisivo che si rispetti, la scaletta è sempre riservata e la si conoscerà solo nel momento in cui i cantanti saliranno sul palco, mentre per quanto riguarda le canzoni, benché valga la stessa cosa, è evidente che sul palco del radio Italia Live si esibiranno con le canzoni più ascoltate di questi ultimi mesi, quella sanremese, nel caso in cui gli artisti e le artiste abbiano partecipato all'ultima edizione, e, come detto, alle canzoni appena uscite, in previsione della stagione estiva. Sul palco saliranno (qui li riportiamo in ordine alfabetico): Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, Angelina Mango, Gianna Nannini, Noemi, The Kolors e Ultimo accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, mentre la conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta.

Dove vedere il concerto in diretta tv o streaming

Il concerto sarà trasmesso anche in televisione, oltre che in diretta radiofonica. Radio Italia Live – Il Concerto, quindi, sarà in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando), oltre a essere trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Ovviamente sarà possibile commentarlo anche sui social con l’hashtag ufficiale #rilive.