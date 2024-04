Valeria Marini: “A 14 anni restai incinta di un uomo di 30, decisi di abortire”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Una gravidanza arrivata quando era ancora un’adolescente, frutto della relazione con un 30enne. È quanto racconta Valeria Marini che rivela di avere abortito quando aveva appena 14 anni dopo essersi resa conto di essere rimasta incinta di un uomo tanto più grande. “Quando l’ho scoperto, mia mamma mi ha aiutata”, ha raccontato la showgirl in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, “Lui era una persona non tanto equilibrata, molto possessiva. Io ero proprio una bambina. Mi fa male parlare di questa cosa, perché comunque quando succede, anche se sei una ragazzina, ti rimane dentro Sinceramente, se fossi stata maggiorenne quel figlio forse me lo sarei tenuto”.

Valeria Marini: “Il primo amore a 8 anni”

“Il mio primo amore arrivò a 8 anni, era il mio compagno di banco. Ero bella precoce…”, racconta ancora Marini a proposito degli amori della sua vita. Da adulta, invece, ha vissuto relazioni più o meno importanti con alcuni tra i grandi volti della musica, del cinema e del spettacolo italiano. “La prima volta ci siamo incontrati a piazza San Lorenzo in Lucina per un’intervista e ho capito subito che aveva una marcia in più. Sua madre mi adorava: mi chiamava ‘burro e farina’. Alfonso è una persona speciale, abbiamo avuto un flirt d’amore, di stima, ma platonico”, racconta Valeria ricordando la relazione con Signorini (che in più di un’occasione ha smentito fosse stata solo platonica). Appartiene alla prima fase della sua vita anche il legame con Jovanotti: “Avevo quasi 19 anni, non eravamo famosi né io né lui. Ci eravamo conosciuti in una discoteca d’estate, dove lui faceva il dj e io lavoravo come ragazza immagine, perché da subito mi sono mantenuta da sola, pur essendo di famiglia benestante. Non aveva ancora incontrato Cecchetto, ma faceva già sognare tutti. Con Jovanotti era un amore puro, è durato circa un anno. È diventato famoso prima di me, è un grande, lo stimo molto per il suo carattere gioioso, solare, un po’ come il mio”. Ancora venati di nostalgia anche i ricordi legati al rapporto con Vittorio Cecchi Gori: “Chi ti strappa un sorriso ti regala felicità. E in questo, forse, il più divertente è stato Vittorio Cecchi Gori, sicuramente uno dei più simpatici, avendo vissuto una vita intera in mezzo ad attori da commedia”.

Valeria Marini e il rapporto con il soldi: “Non mi importa”

Infine, Marini rende noto il suo rapporto con i soldi, specificando sia di totale disinteresse. Un concetto che la showgirl aveva già espresso in passato: “A me non importa del denaro, anche se mi piace stare bene economicamente con quello che mi sono conquistata da sola con il mio lavoro, facendo la formichina, accendendo mutui e pagando le tasse. Se posso, aiuto sempre le persone che me lo chiedono, amiche o fidanzati”.