Stefano De Martino si improvvisa regista, lo shooting con una sconosciuta in Sardegna “Stiamo girando, grazie”: così Stefano De Martino si improvvisa regista di uno shooting fotografico in Sardegna insieme a una ragazza sconosciuta, diventata protagonista delle foto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Stefano De Martino si prepara alla sua prima edizione di Affari Tuoi da conduttore allenandosi da regista. Un video finito su TikTok mostra l’ex ballerino mentre “dirige” uno shooting fotografico realizzato per una giovane e bellissima sconosciuta in Sardegna. Il filmato mostra Stefano che, in tenuta estiva con espadrillas e pantaloni in cotone al ginocchio, aiuta un gruppo di ragazzi a realizzare uno shooting. “Stiamo girando, grazie”, dichiara ad alta voce il nuovo conduttore di Affari Tuoi mentre finge di dirigere quello che sembrerebbe essere uno spot scherzoso. La donna oggetto delle foto indossa un paio di jeans abbinati alla parte superiore del costume. “Adriano è un famoso fotografo, in Italia sta esplodendo solo adesso”, dichiara ancora De Martino scherzando con i presenti e dimostrano la consueta e notevole verve comica.

Stefano De Martino in vacanza in Sardegna con i suoi familiari

Il nuovo volto di Rai1 si trova in Sardegna per le vacanze estive insieme ai suoi cari. Con lui c’è la sorella Adelaide, recentemente diventata mamma per la prima volta. L’estate in corso segna l’ultima prima dello sbarco al timone di Affari Tuoi, eredità raccolta da Amadeus passato a Nove con Discovery.

Le indiscrezioni sul rapporto con Arianna Meloni

Circolano da settimane numerose indiscrezioni relative al rapporto tra Stefano e Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia Meloni. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, tuttavia, i pettegolezzi rimbalzati in rete da parte a parte sarebbero frutto di una narrazione che punterebbe a screditare il nuovo conduttore di Affari Tuoi. Stefano avrebbe ottenuto un contratto Rai per un valore che si aggira tra gli 8 e i 9 milioni di euro, con la possibilità di condurre il Festival di Sanremo tra 4 anni. Ipotesi che dimostrano quanto De Martino sia considerato al momento uno degli uomini di punta della Rai.