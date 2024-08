Rai conferma che Stefano De Martino potrebbe condurre Sanremo dopo Carlo Conti: “Ha le carte in regola”

video suggerito

Stefano De Martino è un volto su cui la Rai sembra abbia intenzione di puntare tanto anche in futuro. Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, ha dichiarato di ritenere che il conduttore – che da lunedì 2 settembre sarà al timone di Affari Tuoi – abbia tutte le carte in regola per condurre il Festival di Sanremo tra due anni, dunque dopo Carlo Conti. Il diretto interessato ha commentato: "La strada per Sanremo è talmente lunga…".

Cosa ha detto la Rai su Stefano De Martino a Sanremo

Nei giorni scorsi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Affari Tuoi. Presente anche Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time. Da tempo, il nome di Stefano De Martino viene associato al Festival di Sanremo. Ciannamea ha confermato che l'opzione è sul tavolo. Il conduttore potrebbe prendere il timone della kermesse canora tra due anni, una volta conclusasi la direzione artistica di Carlo Conti:

L'idea c'è, è un'opzione…valuteremo. Del resto ci sono tutte le carte in regola per valutare l'opzione Sanremo.

Stefano De Martino "punta di diamante" della Rai

Al netto della conduzione del Festival di Sanremo, che potrebbe arrivare tra due anni, la Rai ha grandi progetti per Stefano De Martino. Il conduttore non si limiterà a condurre Affari Tuoi. Marcello Ciannamea ha dichiarato:

Stefano De Martino è una delle nostre punte di diamante, risorsa strategica su cui fare un investimento importante non solo per Affari tuoi ma anche per nuove prime serate.

Intanto, da lunedì 2 settembre, Stefano De Martino esordirà alla conduzione della nuova edizione di Affari tuoi. Ciannamea ha spiegato che quest'anno è stata avvertita l'esigenza di iniziare prima: "Lo scenario competitivo è cambiato, dobbiamo necessariamente provare a partire prima degli altri".