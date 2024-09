Stefano De Martino aveva detto no a L’Eredità nel 2023, il quiz poi affidato a Marco Liorni

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Stefano De Martino è pronto a partire con Affari Tuoi dal 2 settembre. Un programma parte di un progetto più ampio che vede il conduttore ingaggiato in un solido accordo con la Rai, intenzionata a puntare molto su di lui anche per la prima serata e senza escludere Sanremo.

Ma in queste ore di vigilia si parla molto di un'affermazione fatta da De Martino nel corso di un'intervista a Fanpage in cui il conduttore, rispondendo in tono ironico alla possibilità di scegliere un terzo programma da "strappare" ad Amadeus (è successo con Stasera Tutto è Possibile e, appunto, con Affari Tuoi), ha detto che gli piacerebbe, in futuro, condurre L'Eredità.

Il no di De Martino nel 2023

In futuro, appunto, perché in passato l'occasione gli è già passata davanti una volta. Come avevamo raccontato settimane fa, infatti, la proposta di condurre L'Eredità a De Martino era già arrivata nel dopo Flavio Insinna, a fine 2023, nelle settimane in cui iniziavano a vacillare le certezze che il quiz pomeridiano di Rai1 venisse affidato a Pino Insegno, come annunciato dalla Rai mesi prima. Nella rosa dei candidati per la conduzione de L'Eredità al posto di Insegno c'era quello dell'attuale presentatore del programma, Marco Liorni, ma sarebbe stato presente anche quello di De Martino, sondato nel processo di interlocuzione tra Rai e la casa di produzione (Banijay).

La scelta fortunata di Marco Liorni

Sondaggio al quale De Martino, come appreso da Fanpage, avrebbe rifiutato, non sentendosi ancora pronto e forse immaginando soluzioni alternative per il suo percorso di crescita, anche se al tempo la possibilità Affari Tuoi non sembrava ancora in ballo, dato che l'uscita di Amadeus della Rai non era nemmeno un'ipotesi. Non è certo che un sì di De Martino avrebbe portato necessariamente lui alla conduzione ed è assai probabile che in pole position ci fosse già Liorni, reduce da Reazione a Catena e naturalmente predisposto a questa soluzione di continuità. Scelta in effetti fortunata, come gli ascolti de L'Eredità dei mesi scorsi hanno ampiamente dimostrato.

Affari Tuoi, le aspettative di De Martino sugli ascolti

Due programmi, Affari Tuoi e L'Eredità, che sembrano in effetti avere due registri diversi. A partire dal 2 settembre capiremo se De Martino sia adatto o meno a quello del programma dell'access prime time di Rai1, dove ha l'arduo compito di sostituire e al contempo sfidare Amadeus e per il quale, senza sbilanciarsi troppo, ha annunciato di avere una sola aspettativa in termini di ascolti: "Vorrei che Rai1 continuasse ad essere la prima rete scelta dagli italiani".