“Sono un pò grossa perché me la sono goduta a Natale”, la replica di Selena Gomez al body shaming Selena Gomez è stata vittima di body shaming dopo la sua apparizione ai Golden Globe 2023. L’attrice è stata duramente criticata per la sua forma fisica e, sui social, ha deciso di rispondere: “Sono un pò grossa perché me la sono goduta durante le vacanze di Natale”.

A cura di Elisabetta Murina

Selena Gomez vittima di body shaming. L'attrice, 30 anni, è apparsa alla cerimonia dei Golden Globe 2023 insieme alla sorella minore Grace. Era candidata come miglior attrice televisiva per la sua interpretazione nella serie Only Murders in the Building. Dopo la partecipazione alla cerimonia, ha ricevuto diversi commenti negativi per la sua forma fisica, a cui questa volta ha deciso di rispondere.

La risposta di Selena Gomez ai commenti sulla sua forma fisica

In una diretta Instagram in cui chiacchierava con la sorella, Selena Gomez ha risposto a tutti i commenti di body shaming ricevuti dopo l' apparizione ai Golden Globe 2023, in cui ha vestito un lungo abito firmato Valentino. Con grande consapevolezza del proprio corpo e della propria persona, l'attrice ha spiegato ai follower: "Sono un pò grossa in questo momento perché me la sono goduta durante le vacanze di Natale".

Selena Gomez e i messaggi di body positivity

Non è la prima volta che Selena Gomez si trova a dover parlare pubblicamente della sua forma fisica. Questa estate infatti, in un video pubblicato su TikTok mentre era in vacanza al mare, aveva deciso di rispondere ancora una volta agli hater lanciando un messaggio di accettazione del proprio corpo. "Non mi importa del mio peso, sono perfetta così come sono. Non trattengo il respiro", aveva detto mentre si riprendeva in costume durante una gita in barca. Parole forti che, già qualche mese fa, avevano fatto capire il pensiero dell'attrice riguardo all'argomento. Ad oggi Selena Gomez non teme il giudizio delle persone che la seguono ed è consapevole e fiera del suo corpo, oltre che di essere rinata dopo aver preso un periodo di pausa da tutti i suoi profili socia.