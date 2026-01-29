spettacolo
Salvatore Di Carlo, ex di Teresa Cilia, difende Uomini e Donne e Raffaella Mennoia: “Devi essere grato a chi ti aiuta”

Salvatore Di Carlo spiega perché se n’è stato in silenzio durante la vicenda legale che ha visto contrapposte l’ex moglie Teresa Cilia e Raffaella Mennoia: “Non era una fuga, era rispetto”.
Salvatore Di Carlo, ex marito di Teresa Cilia, è intervenuto su Instagram perché sostiene che in tanti gli abbiano chiesto come mai non si sia mai espresso sulla battaglia legale che vedeva contrapposte la moglie Teresa Cilia e Raffaella Mennoia. Ma facciamo un passo indietro per chi non è un assiduo spettatore dei programmi di Maria De Filippi.

Salvatore Di Carlo ha conosciuto Teresa Cilia a Uomini e Donne: corteggiatore lui e tronista lei. Da lì è iniziata una lunga storia d'amore che si è concretizzata in un matrimonio, che oramai si è concluso. Dopo l'esperienza da tronista, Teresa ha anche lavorato nella redazione. Il rapporto, tuttavia, si è interrotto bruscamente ed è sfociato in una vicenda legale che ha visto Cilia contro Raffaella Mennoia. Salvatore Di Carlo è sempre rimasto defilato. Su Instagram ha spiegato: "Il silenzio non è sempre una fuga. A volte è rispetto".

Salvatore Di Carlo sulla vicenda Teresa Cilia – Raffaella Mennoia

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha tentato di rispondere a coloro che gli hanno chiesto: "Perché non hai mai presenziato al processo Mediaset/Mennoia?". Nel suo sfogo, è partito da una riflessione. Ha capito nel tempo che alcune sue scelte sono state "influenzate anche da dinamiche personali e di coppia complesse". E ha aggiunto di essere consapevole di avere creato tensioni e se ne assume la responsabilità: "Oggi posso dirlo con sincerità: mi dispiace per qualsiasi fastidio io possa aver arrecato, anche solo involontariamente”. Come è ormai triste consuetudine negli sfoghi social di influencer e affini, si guarda bene dall'essere chiaro in ciò che dice. Però, in un passaggio successivo, si schiera accanto al programma di Maria De Filippi.

L'ex corteggiatore dalla parte di Uomini e Donne

Salvatore Di Carlo, infatti, spiega di essere convinto che se un programma o delle persone ti aiutano, dovresti essere grato:

Ho sempre cercato la verità e continuo a credere che il rispetto venga prima di tutto. Credo che quando qualcuno sceglie di credere in te, quando un programma o delle persone ti aiutano a rimetterti in piedi, a ritrovare stabilità e possibilità concrete, sia naturale provare gratitudine e riconoscerlo.

E ha concluso: ”Per me oggi la pace è questa: guardarmi con onestà, sapere chi sono stato, riconoscere ciò che ho ricevuto e avere finalmente chiaro ciò che non sono più disposto ad accettare”.

