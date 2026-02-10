Accuse a Raffaella Mennoia, Salvatore Di Carlo scarica Teresa Cilia: “Mi scuso con lei e Maria De Filippi”

Salvatore Di Carlo prende le distanze dall’ex moglie Teresa Cilia in relazione ai fatti che, fino allo scorso anno, l’hanno vista contrapposta in tribunale a Raffaella Mennoia. Di Carlo, legato a Teresa fino al 2022, ha pubblicato un video su Instagram per chiarire la propria posizione rispetto alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex tronista di Uomini e Donne, Maria De Filippi e la sua storica collaboratrice. Se in una prima fase della battaglia mediatica e legale l’uomo si era schierato apertamente a difesa di Cilia, oggi il suo racconto cambia tono. Nel video, Di Carlo si dice dispiaciuto per quanto accaduto e lascia intendere di aver compreso, col tempo, come alcune scelte fossero state un errore.

La versione di Salvatore Di Carlo sullo scontro legale tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia

Con un lungo intervento pubblicato sui social, Di Carlo ha rotto il silenzio su una questione che si è trascinata per anni, dentro e fuori le aule di tribunale. “Durante il processo ho cercato di mediare con Raffaella e con Mediaset, ma ero da solo. In una coppia si è in due, quindi ho rispettato anche il suo pensiero”, ha spiegato, precisando come la decisione di non ricucire i rapporti non fosse dipesa esclusivamente da lui.

Nel proseguire del racconto, Di Carlo ha poi attribuito a sé stesso e alla sua ex moglie la responsabilità dell’intera vicenda: “Col tempo ho capito una cosa: alla fine il problema non era Maria, non era Raffaella, non era neanche la redazione. Il problema eravamo noi. Per questo oggi, se mi capitasse di incontrarle o sentirle, chiederei subito scusa e poi direi grazie”. Una presa di posizione che segna un netto cambio di prospettiva rispetto al passato, quando Di Carlo aveva sostenuto senza esitazioni la causa di Teresa, anche pubblicamente.

Teresa Cilia assolta dall’accusa di diffamazione

Teresa Cilia era stata querelata per diffamazione da Raffaella Mennoia in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate negli anni passati, nelle quali l’ex tronista attribuiva alla storica collaboratrice di Maria De Filippi comportamenti ritenuti poco limpidi dietro le quinte delle trasmissioni Mediaset. Dopo l’opposizione degli avvocati di Mennoia alla richiesta di archiviazione, la vicenda era approdata in tribunale.

Il procedimento si è concluso circa un anno fa con l’assoluzione di Teresa Cilia, ritenuta non colpevole. Oggi, però, la presa di distanza del suo ex marito sembra gettare una nuova ombra su una storia che, nonostante la sentenza, continua a far discutere.