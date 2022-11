Teresa Cilia e la separazione da Salvatore Di Carlo: “Trovai alcuni messaggi, dovrebbe vergognarsi” Teresa Cilia, stufa delle segnalazioni e dei messaggi ricevuti riguardo i tradimenti del suo ex marito Salvatore Di Carlo, ha deciso di far chiarezza tra le stories: “Alla luce del fatto di quello che è successo tra noi, ci credo. Vi spiego perché ci siamo lasciati”.

A cura di Gaia Martino

Il matrimonio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è ormai un capitolo chiuso. La coppia nata nel 2015 nel programma Uomini e Donne partecipò a Temptation Island, e dopo un anno, nel 2016, decise di sposarsi. Il loro rapporto però, dopo 7 anni, si sarebbe interrotto a causa di un tradimento. Deianira Marzano negli ultimi giorni ha condiviso alcune segnalazioni che incastrerebbero l'ex corteggiatore, reo di aver frequentato diverse ragazze durante il suo matrimonio. L'ex tronista ha deciso di rompere il silenzio sulla questione, "Una volta per tutte".

Instagram di Deianira Marzano

Lo sfogo di Teresa Cilia

Dopo l'ennesimo messaggio da parte di un utente Instagram che la definisce "cornuta", Teresa Cilia ha deciso di fare chiarezza attraverso le sue IG story con la speranza di poter mettere un punto sopra il suo matrimonio ormai concluso.

Mi sono rotta le scatole, a tutto c'è un limite. Ci tengo a precisare che sono sempre stata una signora perché non ho detto il motivo reale della rottura. Io di questa storia non ne sapevo nulla, di queste frequentazioni che aveva il mio ex marito durante la nostra storia non le conoscevo, le sto conoscendo ora insieme a voi. Alla luce del fatto di quello che è successo tra noi, posso immaginare e ci credo a questa cosa.

L'ex tronista ha proseguito il suo sfogo, commentando "Sto passando per cornuta, non c'è niente di male", oggi non le interessa più di tutto ciò che riguarda il suo ex marito: "Ora a me non interessa nulla, né di cosa fa, di cosa farà, né di cosa mi ha fatto. Io ho la coscienza pulita, sono sempre stata una donna con la d maiuscola, quello che si deve vergognare è lui".

Il messaggio ricevuto da Teresa Cilia

Perché è finito il matrimonio con Salvatore Di Carlo

Nel lungo discorso fatto ai suoi follower, Teresa Cilia ha finalmente svelato il motivo della loro separazione, mai rivelato sino ad ora. Per considerare il capitolo chiuso, ha spiegato: