Teresa Cilia dopo la rottura dall’ex Salvatore Di Carlo: “Ci sono persone che mi fanno stare bene” Dopo la separazione dall’ex marito Salvatore Di Carlo, Teresa Cilia ha rivelato via Instagram che nella sua vita “ci sono persone che mi fanno stare bene”. L’ex tronista non ha voluto rivelare ulteriori dettagli, anche se dalle sue parole appare decisamente serena.

A cura di Elisabetta Murina

Di recente Teresa Cilia ha annunciato la fine del suo matrimonio con Salvatore Di Carlo dopo sette anni di amore. Ora però pare che stia vivendo un periodo sereno della sua vita e che abbia trovato qualcuno, senza ancora specificare chi, in grado di farla sorridere e farla stare di nuovo bene. Rispondendo infatti alla domanda di un utente su Instagram ha infatti ammesso di non essere sola.

"Ci sono persone che mi fanno stare bene"

Nella vita sentimentale di Teresa Cilia sembra essere tornato il sereno dopo l'annuncio della separazione dal marito Salvatore Di Carlo. Un utente, su Instagram, le ha chiesto: "C'è qualcuno che ti fa stare bene in questo momento?". E l'ex tronista ha spiegato che, anche se sa stare benissimo da sola, al momento sembrano esserci alcune persone in grado di farle tornare il sorriso, anche se non ha voluto rivelare di più a riguardo:

Sono una donna che sa stare benissimo da sola per una serie di circostanze sono cresciuta da sola, ogni problema l'ho affrontato sempre a testa alta ma con la mia e con la mia testa, però è anche vero che ogni tanto bisogna lasciarsi andare, quindi sì in questo momento ci sono delle persone che mi fanno stare bene.

Perché il matrimonio tra Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia è finito

La coppia formata da Teresa Cilia e Salvatore di Carlo è nata nel 2015 all'interno del programma Uomini e Donne, dove lei ha partecipato come tronista e lui come corteggiatore. Poi la scelta di mettere alla prova il loro amore con il programma Temptation Island. Un solo anno dopo essere usciti dal dating show di Maria De Filippi, i due sono convolati a nozze. Oggi il loro matrimonio è pero arrivato al capolinea. Il motivo, ha rivelato l'ex tronista su Instagram, è un tradimento da parte dell'ex marito: "Ci siamo lasciati perché ho scoperto dei messaggi. Ho ripreso la mia vita in mano, io rimango sempre me stessa, fiera di me stessa. Non ho problemi. Le cose brutte le lascio agli altri".