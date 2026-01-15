Gli ex di Uomini e Donne contro Solimeno e De Ioannon: “Il più pulito ha la rogna”, “Il Karma fa giri immensi”

Le recenti rivelazioni di Ciro Solimeno sugli incontri segreti con Martina De Ioannon hanno innescato una reazione a catena da parte di alcuni ex corteggiatori di Uomini e Donne: tra questi, Gianluca Costantino e Gianluca Meo.

Le recenti rivelazioni di Ciro Solimeno su Martina De Ioannon hanno innescato una reazione a catena che va ben oltre il perimetro del trono classico attualmente in corso a Uomini e Donne. Dopo l'ammissione dell'attuale tronista sugli incontri segreti avvenuti prima della scelta – che avrebbero di fatto alterato il regolare svolgimento del programma – diversi ex volti del dating show di Maria De Filippi sono usciti allo scoperto per commentare la vicenda.

La stoccata di Gianluca Costantino

A commentare tra i primi la vicenda è stato Gianluca Costantino, ex corteggiatore di Francesca Sorrentino, che non ha nascosto una certa soddisfazione nel veder messe in discussione le verità della passata stagione. Costantino, spesso accusato in passato di non essere autentico, ha affidato ai social un duro sfogo che suona come una rivincita personale: "Meno male che alla fine ero io quello finto. Rimango della mia filosofia: il più pulito ha la rogna. Sono sempre più grato ai valori che mi sono stati dati. Sempre a testa alta", ha scritto bianco su nero in una story pubblicata su Instagram. Il riferimento alla mancanza di trasparenza di Solimeno è palese e punta il dito contro un sistema di apparenze che, secondo il giovane, sarebbe finalmente crollato.

Il richiamo al "Karma" di Gianmarco Meo

Sulla stessa lunghezza d'onda si è posizionato Gianmarco Meo, anche lui ex protagonista del parterre di Sorrentino. Meo ha scelto una linea più laconica ma altrettanto incisiva, pubblicando un riferimento al "karma" che non lascia spazio a interpretazioni: "Il karma fa dei giri immensi e poi ritorna", le parole.

Cosa è successo tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon

A far uscire allo scoperto la condotta di Ciro Solimeno e dell'allora tronista Martina De Ioannon è stato qualche giorno fa lui stesso, attraverso un video pubblicato in esclusiva su Witty Tv. Nel filmato, Solimeno ha ammesso che tra i due ci sono stati degli incontri segreti proprio nelle fasi finali del percorso televisivo. Il nuovo tronista ha poi rincarato la dose con in video successivo, lamentando il silenzio dell'ex fidanzata, che non avrebbe preso posizione pubblicamente, lasciando che fosse lui l'unico bersaglio delle critiche e della gogna mediatica.