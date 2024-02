Sabrina Ghio e il ricovero della figlia: “Mi sono sentita dire che era una semplice influenza” Sabrina Ghio ha raccontato in un lungo post su Instagram il ricovero in ospedale di sua figlia Mia, avuta dal secondo marito Carlo Negri. L’ex ballerina di Amici ha scritto: “Avevo capito che c’era qualcosa che non andava” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

La figlia più piccola di Sabrina Ghio è finita in ospedale. L’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato l’accaduto su Instagram: “Era completamente abbandonata alle mie braccia, senza reagire”. Nelle storie la 38enne ha poi condiviso un video della bambina, nata dal secondo marito Carlo Negri, con un tubicino nel naso: “Grazie per l’amore che state dimostrando! Vi aggiorno presto”.

Sabrina Ghio: "Sapevo che c'era qualcosa che non andava in mia figlia"

Sabrina Ghio ha raccontato nelle sue storie di Instagram che ieri mattina sarebbe dovuta partire per Milano, lasciando sua figlia Mia alle cure delle nonne. Un viaggio poi cancellato perché la piccola non stava bene: "Dopo la nottata ho deciso di annullare tutto e sono andata in pronto soccorso perché avevo capito che c’era qualcosa che non andava. Mia era completamente abbandonata alle mie braccia senza reagire…". Preoccupata per il comportamento della bambina, si è subito recata in ospedale: "Alla fine, dopo analisi, tamponi, radiografie e visite, mi hanno comunicato che, oltre a essere disidratata, ha una polmonite in corso che va curata… Quindi ricovero immediato".

Sabrina Ghio e i messaggi di supporto

Sabrina Ghio ringrazia, poi, per tutto l'affetto ricevuto: "In queste ore in cui non avete avuto nostre notizie ho ricevuto tanti messaggi da parte vostra in cui mi chiedevate notizie su Mia. Quasi come se fossimo tutte mamme collegate da un filo. Grazie per l’affetto e grazie perché stanotte tra una flebo e un pianto e la paura, mi avete tenuto compagnia".

Per il momento sembra che la situazione sia sotto controllo, fatto che troverebbe conferma nel video pubblicato da Sabrina Ghio in cui sua figlia – con un tubicino del naso – si rigira tra le mani un biscottino: "Giochiamo con un biscotto (l’intento è quello di farla mangiare giocando)". L'ex tronista di Uomini e Donne, però, non riesce a mettere da parte la rabbia, nelle storie su Instagram aggiunge: "Mi sono sentita dire che era una semplice influenza, che ero esagerata e addirittura mi sono fidata di un pediatra che in realtà si è rubato solo soldi dicendomi che i polmoni erano puliti".