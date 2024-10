video suggerito

Rocco Siffredi: "Totti potrebbe essere il mio erede, la sua carriera potrebbe rinascere. Ha il dono" Il re del porno incorona Francesco Totti come suo erede proprio nelle giornate in cui si parla di una sua liason con Marialuisa Jacobelli: "Lo conosco molto bene, lui ha il dono. È identico a me".

Rocco Siffredi è l'ospite della prossima puntata di Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo in onda sabato 26 ottobre, in seconda serata su Rai1. Il re del porno si è lasciato sorprendere dalla padrona di casa in una dichiarazione piccante su Francesco Totti. L'ex capitano della Roma è al centro di un nuovo gossip, dopo la notizia di una presunta liason con la giornalista di Dazn, Marialuisa Jacobelli. Noemi Bocchi, intanto, ha cancellato le story con Totti ed è partita per Miami.

Siffredi su Francesco Totti: "Io lo conosco molto bene"

Che cosa ha detto Rocco Siffredi su Francesco Totti? Protagonista di uno dei giochi di Nunzia De Girolamo, Rocco Siffredi ha risposto alla domanda della conduttrice: "Tu ogni tanto prendi questa passione con qualcuno che deve essere il tuo erede o fare un film con te…". Rocco Siffredi ha risposto sicuro:

Allora io l'avevo detto finora solo su Totti. Perché lui lo conosco molto bene… ma su questo tema non chiedetemi di dire di più. Comunque Totti è proprio oltre. Potrebbe rinascergli la carriera oggi stesso. Ho visto che vuole tornare a giocare in Serie A, ma magari venisse da noi a scuola a Budapest. Sai cos'è? Ci sono delle persone che sono nate col dono e altre il dono ce l'hanno, lo devono scoprire. Totti è identico, cioè ha il dono.

La liason tra Totti e Marialuisa Jacobelli

Le dichiarazioni di Rocco Siffredi arrivano in un momento topico per la vita privata di Francesco Totti, protagonista com'è di un nuovo gossip. Secondo i beninformati del pettegolezzo, il Pupone avrebbe rotto con Noemi Bocchi per abbandonarsi tra le braccia della giornalista Dazn, già ex tentatrice di Temptation Island. La conferma sarebbe arrivata dalla stessa giornalista al settimanale Gente: "C'è stata una liason". Lei è la figlia di Xavier Jacobelli, storico direttore e giornalista sportivo. Tre anni fa, Totti ha affrontato la separazione da Ilary Blasi e adesso sarebbe pronto a dire addio anche a Noemi Bocchi che, nel frattempo, è volata a Miami lontano dal gossip.