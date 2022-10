Renzo Arbore sta bene: “Tournée annullata per impegni in tv, nulla a che vedere con la salute” L’entourage dell’artista conferma che il concerto al teatro Alfieri di Torino è annullato, ma nulla a che vedere con la salute di Arbore, che avrebbe preferito dare priorità ad altri impegni lavorativi. Al momento infatti, è in tv su Rai 5, con un programma al fianco di Gegè Telesforo.

A cura di Giulia Turco

Renzo Arbore sta bene. Lo assicura l’entourage dell’artista che, sulle pagine di Repubblica smentisce la notizia circolata in un primo momento sulle presunte condizioni di salute precarie di Arbore. Al centro della vicenda c’è la scelta di annullare la data del concerto al teatro Alfieri di Torino in programma per lunedì 17 ottobre. Il motivo tuttavia non avrebbe nulla a che vedere con la salute dell’artista.

Arbore annulla il concerto a Torino per impegni professionali

“Le attuali condizioni fisiche di Rendo Arbore costringono l’artista ad interrompere la carriera live”, si era detto in un primo momento. La notizia aveva messo in allarme i fan dell’artista, 85 anni, col timore che non potesse piacere esibirsi dal vivo per via di problemi di salute. Notizia che si rivela infondata, dopo una successiva verifica. È sì vero che Arbore ha deciso di non esibirsi insieme all’Orchestra Italiana a Torino, ma le motivazioni sarebbero altre. La data sarebbe stata annullata per la volontà di Arbore di non procedere al recupero delle date che erano state posticipate a causa del Covid due anni prima, fa sapere Repubblica.

Renzo Arbore in tv con un programma su Rai 5

Il suo entourage ha sottolineato che l’artista ha preferito dare priorità ad altri progetti lavorativi, in particolare quelli che lo vedono attualmente protagonista sul piccolo schermo. Dal 10 ottobre infatti Arbore è impegnato in un programma musicale su Rai 5 dal titolo Appresso alla musica. In due si racconta meglio. Un progetto lungo 20 puntate, che vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 22.40 e in replica alle 18 il giorno successivo. Il programma, nel quale l’artista è affiancato da Gegè Telesforo, ripercorre momenti e ricordi della tv di Arbore, compresi i dietro le quinte dei grandi spettacoli teatrali e in particolare materiali di repertorio di D.O.C – Musica e altro a denominazione d’origine controllata.