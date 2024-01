Reese Whiterspoon prepara una bevanda con la neve, i fan la criticano: “Potresti ammalarti” Reese Whiterspoon prepara una bevanda a base di neve, raccolta nel suo cortile e il video della preparazione diventa virale. I fan, però, la criticano perché ritengono la neve non si possa mangiare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Un video pubblicato da Reese Whiterspoon sul suo account TikTok è diventato virale in pochi giorni, ma allo stesso tempo ha scatenato non poche polemiche. L'attrice ha preparato una bevanda prendendo due tazze colme di neve dal suo giardino, ma i fan non hanno esitato a commentare piuttosto perplessi e contrariati.

Il video diventato virale

Dopo giorni di neve incessante, Reese Whiterspoon ha pensato che non ci fosse nulla di male nel servirsi dell'ultima abbondante nevicata per creare uno spuntino decisamente fuori dal comune, al quale ha dato anche un nome. Nel video si vede chiaramente che dopo aver riempito due tazze di neve, l'attrice le ricopre con uno sciroppo al cioccolato e, infine, del caffé con un abbondante quantità di caramello salato. La bevanda supera anche la prova assaggio, come si vede dall'espressione entusiasta dell'attrice nel gustare la sua creazione, alla quale decide di fare il nome di Snow Salt Chococcino.

Le critiche dei fan e la risposta di Reese Whiterspoon

Non sono mancati, dopo la pubblicazione, numerosi commenti di fan piuttosto contrariati dalla scelta dell'attrice. La maggior parte degli utenti che hanno scritto un messaggio sotto al video sostenevano: "La neve è sporca non si può mangiare, potresti ammalarti gravemente" e ancora "Non credo che la neve sia sicura da mangiare". Whiterspoon, quindi, ha deciso di pubblicare altri video in cui si è chiesta il perché così tante persone fossero contro quella le era sembrata una semplice azione goliardica e, infatti, dichiara:

Ci sono così tante persone qui che dicono che la neve è sporca. Così siamo andati a prendere la neve dal cortile e l'abbiamo scaldata al microonde ed è chiaro: è una cosa brutta? Non dovrei mangiare la neve?

Tra i tanti commenti comparsi sotto al video, anche quello di un medico, un allergologo pediatrico secondo la BBC, che ha affermato: "Non mi pare questo sia un grande problema" e l'attrice, sentendosi sollevata, ha ribadito: "Anche il dottore ha detto va bene".