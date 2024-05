Quest’estate la Rai non va in ferie, Mellone: “Nostro dovere fare compagnia agli italiani anche a Ferragosto”

video suggerito

Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time, ha raccontato come sarà l'estate targata Rai. Ospite del programma Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini ha spiegato che la Rai non andrà in ferie e i palinsesti non saranno invasi dalle repliche a luglio e ad agosto. Dato che sempre più italiani non vanno in vacanza, ritiene sia necessario assecondare questa tendenza.

Estate 2024, la Rai non va in vacanza

Angelo Mellone, nel salotto di Francesca Fialdini, ha fatto sapere che il palinsesto estivo della Rai regalerà agli spettatori "tanto racconto del territorio, Camper, un UnoMattina rinnovato e Estate in Diretta più lunga". Ma l'estate sarà anche impreziosita da importanti eventi sportivi come gli Europei e le Olimpiadi:

Ormai non si va più in vacanza a luglio e agosto, le abitudini degli italiani sono cambiate e anche il nostro dovere è quello di cambiare, di fare compagnia agli italiani anche a Ferragosto.

Il ricordo di Mike Bongiorno e Gigi Proietti

Angelo Mellone ha avuto parole cariche di stima per Mike Bongiorno, che ha ricordato come "il numero uno in tutto". Del conduttore scomparso l'8 settembre 2009 ha detto:

Un pioniere in qualsiasi cosa con la sua esperienza americana. Lui era un grande amante di viaggi, fosse stato nostro contemporaneo sarebbe stato un gran conduttore di programmi di territorio. Conosceva gli italiani, ha cambiato il costume e il loro modo di pensare, l'immaginario di tutti.

Poi, ha ricordato quanto abbia insistito perché Gigi Proietti accettasse di fare un varietà: "L'ho stalkerizzato per un anno per fargli fare un varietà, alla fine penso di averlo preso per sfinimento. Quando l'ha fatto è stato l'unico capace di battere la corazzata della concorrenza, oltre a mettere sullo stesso palco due come Bonolis e Frizzi". Mellone si è detto convinto che i programmi, per avere il giusto riscontro, debbano avere un'anima: "Oggi mi diverto tanto a pensare e produrre programmi per altri. Mi piace fare l'autore, stare dietro le quinte".