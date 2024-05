Puff Daddy picchia e prende a calci la sua ex fidanzata, il video choc dell’aggressione

video suggerito

In un filmato di sorveglianza diffuso dalla CNN e risalente al 2016 si vede Sean Combs, noto come Diddy o Puff Daddy, mentre aggredisce Cassie Ventura, la sua fidanzata dell'epoca. Il video mostra il rapper che corre nei corridoio di un'albergo per raggiungerla, picchiarla, prenderla a calci e trascinarla via mentre è ancora a terra. Nel 2023 Cassie Ventura aveva accusato Sean Combs di molestie e abusi.

Il video di Puff Daddy mentre aggredisce Cassie Ventura

Negli ultimi anni contro il rapper e direttore discografico erano state mosse diverse accuse di violenza e abusi, che troverebbero conferma nel video diffuso dalla Cnn. Il filmato ha fatto in breve tempo il giro del mondo e testimonia episodi risalenti ad alcuni anni fa. Cassie, nome d'arte di Cassandra Elizabeth Ventura, è stata la compagna di Puff Daddy per 11 anni, dal 2007 al 2018. L'anno scorso lo aveva accusato di stupro e ripetuti abusi fisici di cui è stata vittima durante la loro relazione. Sean Combs, però, aveva sempre negato le accuse, arrivando ad un accordo con Cassie per una cifra di oltre 20 milioni di dollari.

Cassie Ventura: "Sono pronta a raccontare la mia storia, lo faccio per tutte le donne"

Al momento della denuncia, Cassie Ventura aveva dichiarato: "Dopo anni di silenzio e di buio sono finalmente pronta a raccontare la mia storia e a parlare a nome mio e a beneficio di altre donne che affrontano violenza e abusi nelle loro relazioni". L'avvocato di Ventura, aveva aggiunto di apprezzare il coraggio della donna, sottolineando come "nessun essere umano dovrebbe sopportare ciò che ha sopportato la signora Ventura":

La capacità e la volontà di Ventura di denunciare gli abusi subiti è una testimonianza della sua forza e resilienza". Ha deciso di dare voce a tutte le donne che soffrono in silenzio. La signora Ventura dovrebbe essere applaudita per il suo coraggio.