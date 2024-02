Piero Chiambretti lascia Mediaset e ringrazia Pier Silvio Berlusconi: “15 anni fantastici” Piero Chiambretti ringrazia pubblicamente il suo editore dopo 15 anni prima di lasciare Mediaset per tornare in Rai. Il conduttore pubblica su Instagram i saluti e compra una pagina sul Corriere della Sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Nessun rancore o ostilità, anzi solo gratitudine. Piero Chiambretti lascia Mediaset dopo 15 anni per tornare in Raie lo fa con stile, ringraziando pubblicamente, sui social e attraverso i giornali, il suo datore di lavoro. Per congedarsi Chiambretti ha ringraziato il suo editore con un post sui social e acquistando una pagina sull'edizione nazionale del Corriere, dove campeggiava questa scritta: “Grazie Piersilvio per 14 anni fantastici, con affetto Piero Chiambretti” mette nero su bianco su Instagram. Un arrivederci dal sapore di gratitudine e stima."

Gli anni a Mediaset di Piero Chiambretti

Tanti i titoli che Chiambretti ha condotto sulle reti Mediaset, per un periodo durato appunto 14 anni. Da Chiambretti Night (prima su Italia 1 e poi su Canale 5), a Chiambretti Supermarket, poi Grand Hotel Chiambretti, Striscia la notizia (Canale 5, 2013-2014, 2016), Matrix Chiambretti (Canale 5, 2016-2018, #CR4 – La Repubblica delle donne (Rete 4, 2018-2020) Tiki Taka – La repubblica del pallone (Italia 1, 2020-2022) e La TV dei 100 e uno. Ora il ritorno lì dove è nato televisivamente, visto che Piero Chiambretti si prepara a tornare su Rai3.

Il desiderio di tornare in Rai di Chiambretti

Era stato lo stesso Piero Chiambretti, lo scorso giugno, durante il Festival della Tv di Dogliani a dichiarare che avrebbe gradito un ritorno alla tv pubblica, proprio in un momento in cui prolificavano le defezioni dei principali volti del palinsesto televisivo. Il conduttore, dopo l'annosa esperienza a Mediaset, aveva infatti espresso il desiderio di tornare nelle braccia di Mamma Rai:

La Rai, si sa, è la mamma di tutti e un ritorno in Rai sarebbe gradito soprattutto ora che scappano tutti. Da cane sciolto mi piacerebbe tornarci. Non so se in quello spazio o in un altro… Certo bisogna vedere con quali spazi e garanzie: in Italia esiste la libertà di pensiero, ma il problema è avere il pensiero. Certe volte c’è la libertà e non c’è il pensiero.