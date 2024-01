Mediaset, Pier Silvio Berlusconi e Enrico Mentana celebrano i 32 anni del Tg5

Lamberto Sposini, Enrico Mentana e Cesara Buonamici. I tre volti di punta del Tg5 che oggi compie 32 anni e che viene celebrato da Mediaset con un messaggio di Pier Silvio Berlusconi: "Trentadue anni di credibilità, equilibrio e modernità". Enrico Mentana ha pubblicato su Instagram il primo frame della prima edizione del telegiornale ringraziando tutti.

Pier Silvio Berlusconi rilascia il suo pensiero sul trentaduesimo anniversario del Tg5 in una nota ufficiale Mediaset:

Il TG5 compie 32 anni. Trentadue anni di credibilità, equilibrio e modernità conquistati grazie al lavoro di tutti i giornalisti del tg e al direttore Clemente Mimun. Il TG5 è un patrimonio del nostro Paese, riconosciuto come un punto di riferimento assoluto dell’informazione italiana. Ringrazio tutti i professionisti che in questi anni lo hanno reso un vero e proprio servizio per il pubblico e mando loro un calorosissimo abbraccio. Da editori siamo orgogliosi di un telegiornale unico e autorevole come il nostro TG5