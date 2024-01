Piero Chiambretti tornerà in Rai, avrà un programma tutto suo su Rai 3 Piero Chiambretti tornerà in Rai. L’annuncio è stato dato dall’ad Roberto Sergio durante una diretta Instagram di Fiorello, in cui ha rivelato che il conduttore avrà uno spazio su Rai3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Piero Chiambretti tornerà in Rai. La notizia è trapelata da una conversazione mattutina avvenuta tramite una diretta Instagram, tra Fiorello e l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. A confermarla anche Bubino Blog. Il conduttore, quindi, avrà uno spazio tutto suo e farà il suo ritorno trionfale sulla terza rete della tv pubblica.

Roberto Sergio annuncia il ritorno di Chiambretti

In attesa del ritorno di Viva Rai2, Fiorello non se ne sta con le mani in mano e, infatti, con le sue dirette Instagram mattutine non manca di chiacchierare con alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo e non solo. Il mattatore siciliano dal solito bar, in compagnia del suo fedele sodale Biggio, ha chiamato l'amministratore delegato della Rai, ormai quasi un habitué del contenitore mattutino di Rai2, che non si tira indietro nel rispondere alle domande, talvolta scomode, del conduttore dispensando anche notizie, come quella che riguarda Piero Chiambretti e il ritorno con un programma tutto suo, come anticipato anche dalla su citata testata di settore:

Chiambretti ci verrà presto a trovare in Rai. Lo voglio riportare a tutti i costi. Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella ‘zona' di Fazio, ma sarà sempre su Rai3. Poi ti verrà a trovare e te lo dirà lui".

Dalla diretta Instagram di Fiorello con l'ad Roberto Sergio e Ema Stokholma

Il percorso di Piero Chiambretti in Mediaset

L'ultimo programma condotto da Piero Chiambretti in Mediaset risale allo scorso anno, con La Tv dei 100 e uno, tre prime serate conclusesi con la media del 13.7% di share. Risultati che il conduttore ha difeso strenuamente, trattandosi di un prodotto televisivo completamente diverso da quelli finora realizzati dall'emittente e con il quale c'era l'obiettivo di creare un format più genuino: "La Tv dei 100 e uno è un programma di alta qualità, non si vince niente e non si spoglia nessuno. Prova che si può fare una televisione più serena e con buoni concetti". Ancor prima di questo show in prima serata, Chiambretti era stato scelto come volto di TikiTaka, il talk show sportivo, prettamente calcistico, che ha condotto dal 2020 al 2022. Un riposizionamento arrivato dopo lo show condotto su Rete 4, La Repubblica delle Donne, alla cui conduzione è stato per due anni, dal 2018.

Piero Chiambretti e il desiderio di tornare in Rai

Era stato lo stesso Piero Chiambretti, lo scorso giugno, durante il Festival della Tv di Dogliani a dichiarare che avrebbe gradito un ritorno alla tv pubblica, proprio in un momento in cui prolificavano le defezioni dei principali volti del palinsesto televisivo. Affermazione che, proprio Fiorello aveva commentato con la sua solita ironia. Il conduttore, dopo l'annosa esperienza a Mediaset, aveva infatti espresso il desiderio di tornare nelle braccia di Mamma Rai:

La Rai, si sa, è la mamma di tutti e un ritorno in Rai sarebbe gradito soprattutto ora che scappano tutti. Da cane sciolto mi piacerebbe tornarci. Non so se in quello spazio o in un altro… Certo bisogna vedere con quali spazi e garanzie: in Italia esiste la libertà di pensiero, ma il problema è avere il pensiero. Certe volte c’è la libertà e non c’è il pensiero.