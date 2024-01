Federica Sciarelli riapre “Chi l’ha visto?” in polemica con la Rai: “Anche noi voliamo alti” La stagione di Chi l’ha visto? riparte dopo le vacanze con una settimana di ritardo e Sciarelli in apertura di puntata lo fa notare, contestando all’azienda di aver programmato un documentario sulle Frecce Tricolori lo scorso mercoledì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi l'ha visto? riparte con una Federica Sciarelli in polemica aperta con la Rai. La giornalista e conduttrice dello storico programma, tra i titoli più identificativi e amati dell'azienda, è ripartita con la sua trasmissione dopo la pausa per le vacanze natalizie, evidentemente prolungata da fattori non dipendenti dalla sua volontà. La puntata andata in onda mercoledì 17 gennaio è arrivata infatti con una settimana di ritardo sulla tabella di marcia, visto che sette giorni prima lo spazio del mercoledì sera di Rai3 era occupato dal documentario Le Frecce Tricolori.

Sciarelli contesta la Rai

Una scelta che Federica Sciarelli non ha condiviso, come dimostra il commento piccato fatto in apertura di puntata: “Buonasera a tutti voi e buon anno, naturalmente”, ha detto Sciarelli, proseguendo così: "Iniziamo subito con le emergenze, dalle Frecce Tricolori a Chi l’ha Visto è stato un soffio. Anche noi voliamo alto, anzi con voi voleremo altissimi in questo nuovo anno”.

I numeri e la forza di Chi l'ha visto?

Federica Sciarelli contesta dunque senza mezzi termini la scelta di programmazione della Rai e lo fa condividendo il suo disappunto con quello stesso pubblico di appassionati che segue il programma da sempre e che si dimostra tra i più fedeli e numerosi del panorama televisivo italiano. D'altronde Chi l'ha visto?, oltre ad essere un programma che ha bisogno di continuità per dare un seguito costante alle vicende di cui parla, è forse l'unico programma televisivo regolare impermeabile agli effetti di qualunque competitor, Festival di Sanremo compreso. I dati di ascolto della puntata del 17 gennaio ne sono senza ombra di dubbio una testimonianza, con 1.678.000 spettatori pari al 10.3% di share. Numeri di cui Sciarelli si fa legittimamente forte proprio con questo richiamo all'azienda, lasciando intendere che di Chi l'ha visto? non si possa fare a meno.