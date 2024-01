Chi l’ha visto? non va in onda stasera mercoledì 10 gennaio: quando tornerà in tv Federica Sciarelli Chi l’ha visto? non tornerà in onda mercoledì 10 gennaio. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli prolunga la pausa natalizia. Ecco quando Rai3 lascerà spazio alle nuove puntate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Chi l'ha visto? non andrà in onda mercoledì 10 gennaio. Gli appassionati del programma condotto da Federica Sciarelli, che speravano di assistere a una nuova puntata della trasmissione di Rai 3 dopo la pausa natalizia, dovranno attendere ancora un po'. Chi l'ha visto? si ferma una settimana in più per lasciare spazio al documentario Le frecce tricolori.

Chi l'ha visto? non va in onda, al suo posto su Rai 3 Le frecce tricolori

Nella prima serata di stasera, mercoledì 10 gennaio, alle ore 21:20 Rai3 lascerà spazio al documentario sulle frecce tricolori. Gli spettatori apprenderanno le storie più affascinanti e avventurose dell'Aeronautica Militare e della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Il racconto sarà impreziosito da immagini spettacolari che documenteranno la preparazione del volo, poi le operazioni delicate, complesse e precise di esecuzione e, infine, daranno agli spettatori la sensazione di volare insieme ai piloti. Il documentario si protrarrà fino alle ore 23:00 quando lascerà spazio a Il cacciatore di sogni, che racconta la disabilità "come molla per inseguire i propri sogni e affermarsi nella vita".

Federica Sciarelli tornerà in onda mercoledì 17 gennaio

Per assistere a una nuova puntata del programma Chi l'ha visto? occorrerà attendere una settimana in più. Federica Sciarelli tornerà in onda a partire da mercoledì 17 gennaio. Come sempre, la punta di diamante di Rai3 offrirà agli spettatori una puntata ricchissima, in cui si proverà a fare luce su casi di scomparsa recenti, misteri, fatti di attualità e cold case. Il pubblico potrà assistere alle inchieste e dare il proprio aiuto contattando la trasmissione. Dunque, per tornare ad assistere al programma Chi l'ha visto? non resta che attendere mercoledì 17 gennaio. L'appuntamento è come sempre alle ore 21:20 su Rai3.