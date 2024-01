C’è posta per te 2024, Luca Argentero è l’ospite della terza puntata Questa sera andrà in onda la terza puntata di C’è posta per te. Nell’appuntamento del 27 gennaio con il programma di Maria De Filippi, ospiti Luca Argentero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Questa sera andrà in onda la terza puntata di C'è posta per te, lo show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Nell'appuntamento di sabato 27 gennaio, ci sarà spazio per storie emozionanti e coinvolgenti. Ci sarà, poi, un ospite d'eccezione che si renderà protagonista di una sorpresa nel corso della serata, stavolta si tratta di Luca Argentero. Vediamo le anticipazioni della terza puntata. Se la prima puntata di C'è posta per te ha registrato ascolti record, la seconda non è stata da meno, infatti, è stata seguita da 4.655.000 spettatori con uno share del 30.5% share.

Gli ospiti del 27 gennaio: Luca Argentero

Uno dei momenti più attesi di ogni appuntamento con C'è Posta per Te è l'arrivo degli ospiti, che sono parte integrante delle sorprese che il programma di Canale 5 prepara per ogni sabato sera. Nella serata di sabato 27 gennaio ci sarà Luca Argentero. L'attore, protagonista della fiction di successo Doc – Nelle tue Mani 3, sarà accolto da Maria De Filippi che introdurrà una delle varie storie, senza dubbio emozionante, durante la quale l'attore potrà dare conforto a chi siederà al suo fianco. A consegnare l'iconica lettera saranno i postini Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

Le anticipazioni della terza puntata: le storie

Come di consueto Maria De Filippi è pronta a fare da paciere in quelle situazioni ingarbugliate che, ormai, solo la conduttrice sembra sia in grado di risolvere. Questioni di cuore, dissidi familiari, amori lontani, altri che ritornano dal passato. Tra storie commoventi e altre che riescono a strappare un sorriso, la terza puntata di C'è Posta per Te si conferma ricca di emozioni.