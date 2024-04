video suggerito

Sigfrido Ranucci e Federica Sciarelli fuori dalla Rai? Usigrai: “Timore obiettivo sia distruggere Rai” Il sindacato dei giornalisti Rai commenta le indiscrezioni relative all’uscita dal servizio pubblico di Sigrfrido Raniucci e Federica Sciarelli. La conduttrice aveva anticipato: “Finisco questa stagione di Chi l’ha visto?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Attraverso un comunicato, il sindacato dei giornalisti Rai esprime la propria preoccupazione a proposito della possibilità che anche Federica Sciarelli e Sigfrido Ranucci abbandonino il servizio pubblico. “Indiscrezioni di stampa danno per imminente l'addio alla Rai anche di altri due volti importanti dell'azienda, Sigfrido Ranucci e Federica Sciarelli. Due professionisti che per Usigrai sarebbero una perdita ancor più dolorosa perché si tratta di giornalisti interni da sempre impegnati nella ricerca della verità attraverso inchieste che hanno fatto la storia dell'azienda”, si legge nella nota redatta dal sindacato dei giornalisti Rai, “Peraltro, è notizia di questi giorni la decisione della Rai di cancellare le repliche di Report dal palinsesto estivo. Si rinuncia a un prodotto di qualità a costo zero pur di rimuovere Ranucci dal Servizio pubblico”.

La preoccupazione del sindacato dei giornalisti Rai

A proposito della possibilità che, dopo l’addio di Amadeus, anche altri due volti noti della Rai si apprestino ad abbandonare la rete, il sindacato Usigrai prosegue: “Ci chiediamo se il mandato di questo vertice, che il governo si appresta a riconfermare, almeno in parte, sia quello di distruggere la Rai. Si fanno investimenti fallimentari, si chiedono sacrifici ai dipendenti, si taglia il budget delle redazioni con ripercussioni inevitabili sulla qualità del prodotto e al contempo si perdono pezzi importanti dell'identità Rai, con gravi danni per gli ascolti e il bilancio”.

Federica Sciarelli: “Questa stagione di Chi l’ha visto la finisco”

Sciarelli non si è sbilanciata a proposito del suo futuro in Rai ma ha chiarito che, almeno fino a fine stagione, resterà al timone di Chi l’ha visto: “Hanno scritto che sto in bilico? Ho 65 anni, anche se mi dicono che non li dimostro e ho tante ferie arretrate da fare. Teoricamente la prossima stagione potrei fermarmi. Bisogna vedere, di sicuro questa stagione di Chi l'ha visto? la finisco. Il prossimo anno ne avrò 66 di anni e quindi posso ancora lavorare. Lasciare la Rai? Io non lo farei mai, sono sempre stata un'aziendalista”.