Fiorello e il ritorno di Chiambretti in Rai: “Vieni Piero, qui comunisti neanche a pagarli oro” Nell’ultimo lunedì della prima stagione di Viva Rai2, Fiorello scherza sulle intenzioni di Piero Chiambretti a cui piacerebbe tornare in Rai. Lo showman ironizza: “Porta una bandiera rossa, che qui comunisti non ce ne sono più”.

A cura di Ilaria Costabile

L'ultima settimana di Viva Rai2, il programma mattutino di Fiorello che ha entusiasmato il pubblico della seconda rete e non solo, è ormai iniziata e il mattatore siciliano non ha potuto fare a meno di commentare la notizia riguardante le dichiarazioni di Piero Chiambretti su un possibile ritorno in Rai.

Il commento di Fiorello su Chiambretti

Dopo gli ultimi avvenimenti verificatisi nei corridoi di Viale Mazzini, con l'addio di Fazio, le dimissioni di Lucia Annunziata e la lunga sfilza di nomi che sembrano essere in forse per la prossima stagione televisiva, l'ingerenza della politica sembra essere piuttosto evidente. A questo proposito, dopo che il conduttore di TikiTaka ha dichiarato di immaginare un ritorno nella tv di Stato, Fiorello ha colto la palla al balzo per commentare con ironia e sarcasmo la situazione in cui versa la tv pubblica:

Chiambretti è l'unico, soprattutto di sinistra, che vuole venire in Rai e non andare a Discovery. Piero, bravo, vieni da noi ma sappi che saresti l'unico perché da quando c'è Roberto Sergio non si vede un comunista in Rai neanche a pagarlo oro. Ti prego porta una bandiera rossa perché in Rai sono finite tutte.

La battuta sui guadagni in Rai

D'altro canto lo showman siciliano non ha mai avuto timore di dire ciò che pensava utilizzando la potente arma dell'ironia e della satira. In merito alla richiesta di Chiambretti Fiorello ha chiuso il suo intervento, allacciandosi alle dichiarazioni di Alessandro Cattelan, che non se la sentirebbe di prendere il posto di Fabio Fazio, con una stoccata sui guadagni in Rai: