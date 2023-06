Piero Chiambretti: “Ora che tutti scappano mi piacerebbe tornare in Rai” Il conduttore è pronto a tornare a lavorare per il servizio pubblico: “La Rai, si sa, è la mamma di tutti e un ritorno in Rai sarebbe gradito soprattutto ora che scappano tutti”.

Piero Chiambretti in Rai? Perché no. Lui che ha trovato la sua fortuna proprio grazie al lavoro fatto in Viale Mazzini, potrebbe forse tornare nella prossima stagione televisiva. Ci ha scherzato nel corso del suo intervento al Festival della Tv di Dogliani: "Io ho iniziato la mia carriera come professionista in Rai, prima con la tv dei ragazzi e poi con Guglielmi su Rai 3: se dovessi chiudere la mia carriera mi piacerebbe sicuramente chiuderla in Rai dove ho cominciato".

Le parole di Piero Chiambretti

Piero Chiambretti arriva dall'esperimento condotto per Mediaset di "La Tv dei 100 e Uno", ma come riporta Ansa, sarebbe pronto a rientrare in Rai, magari anche ad occupare lo spazio di Fazio:

La Rai, si sa, è la mamma di tutti e un ritorno in Rai sarebbe gradito soprattutto ora che scappano tutti. Da cane sciolto mi piacerebbe tornarci. Non so se in quello spazio o in un altro… Certo bisogna vedere con quali spazi e garanzie: in Italia esiste la libertà di pensiero, ma il problema è avere il pensiero. Certe volte c’è la libertà e non c’è il pensiero”.

"Fazio? Non va sulle montagne della Sardegna"

Piero Chiambretti si era già espresso in una recente intervista sull'uscita dalla Rai da parte di Fabio Fazio. A La Stampa, le sue parole: "Diciamo che la tv e la politica vanno a braccetto da sempre e che non c'è nulla di nuovo sul fronte occidentale, anche se oggi molti scappano dando l'impressione di farne una questione di principio. Non vanno sulle montagne in Sardegna, si spostano più semplicemente dove hanno mercato per continuare a fare il proprio lavoro". Ora, al Festival della Tv, si è detto disponibile a rientrare in Rai. I palinsesti non sono ancora cosa fatta, ma manca molto poco alla definizione e alla presentazione alla stampa e agli inserzionisti. Vedremo nella prossima stagione quello che succederà.