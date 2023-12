Perché Dominic West, che interpreta Carlo in The Crown, ha litigato con Harry: “Non mi parla più” Dominic West, l’attore che interpreta il ruolo di Carlo nella serie tv The Crown, racconta i motivi della fine della sua amicizia con Harry, d’Inghilterra al quale è stato legato a lungo da un profondo affetto. Centrano una serie di dichiarazioni che il principe non ha gradito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Da anni, il principe Harry ha smesso di parlare a quello che a lungo è stato uno tra i suoi più cari amici: Dominic West, attore britannico che interpreta il ruolo del principe Carlo nella serie The Crown. Si erano conosciuti nel 2013 durante la spedizione Walking With The Wounded Virgin Money South Pole Allied Challenge che li aveva visti impegnarsi per raggiungere il Polo Sud in condizioni estreme insieme ad altri militari e feriti di guerra. Il cameratismo nato tra i due durante quella spedizione – organizzata da Harry per raccogliere fondi da destinare alle associazioni che si occupano di sostegno dei veterani – ha però lasciato spazio al gelo quando, al rientro in patria, West avrebbe parlato troppo, e per di più pubblicamente, delle abitudini dell'amico.

Dominic West: “Ho parlato troppo”

Intervistato dal Sunday Morning, West si è addossato le colpe della fine del suo legame con Harry. “Ci siamo persi di vista perché forse ho parlato troppo nel corso di una conferenza stampa e ho detto le cose sbagliate, e quindi da allora non abbiamo più parlato”, ha raccontato l’attore britannico, facendo riferimento a un episodio risalente a diversi anni prima.

Che cosa aveva detto Dominic West sul principe Harry

West, al ritorno in Inghilterra dopo la spedizione in Antartide, aveva raccontato episodi che Harry avrebbe preferito restassero privati. “Quando abbiamo raggiunto la meta, un paio di australiani si sono spogliati e hanno corso intorno al palo, ma la maggior parte di noi, compreso Harry, ha semplicemente fatto una gita di due giorni con i camionisti islandesi che avevano portato con sé una micidiale bevanda fatta in casa […]. Bevemmo un sacco di liquore. Abbiamo bevuto tutti champagne dalle gambe protesiche di uno dei membri della squadra”, era stato uno degli episodi citati dall’attore. West aveva quindi descritto Harry come “un ragazzo davvero in gamba che faceva davvero parte della squadra e faceva battute di una crudezza esilarante”. Aveva inoltre reso celebre uno speciale talent del principe per la costruzione di bagni da campo: “Spesso raggiungeva il punto d'incontro prima del resto dei suoi compagni e costruiva sontuose latrine con una struttura molto solida, fortificata e con un vero e proprio portarotolo! Ci metteva almeno 40 minuti ed erano semplicemente favolose. Mi ci sedevo sopra e pensavo: ‘Questo sì che è uno sciacquone reale, in tutti i sensi!’”. Aneddoti che hanno fatto infuriare il duca di Sussex che avrebbe preferito certi episodi restassero privati, soprattutto in considerazione del suo cattivo rapporto con la stampa.