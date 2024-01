Perché Claudio Cecchetto e Linus hanno litigato: “Sperava che Radio Deejay affondasse” La polemica tra il fondatore di Radio Deejay e il suo successore riemerge a seguito del video in cui Jody Cecchetto difende suo padre dalle accuse di Linus. Ma cosa ha provocato la lite tra i due? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il video di Jody Cecchetto che critica Linus per le offese al padre Claudio hanno acceso l'interesse sui dissapori storici tra il fondatore di Radio Deejay e l'uomo che lo ha di fatto sostituito nel 1995. In una diretta radiofonica, infatti, Linus ha dato del "fesso" a Claudio Cecchetto e per questoJody ha voluto dire pubblicamente la sua sulla vicenda, ricevendo risposta dallo stesso Linus e i ringraziamenti dallo stesso Claudio Cecchetto, che in una dichiarazione a Fanpage ha detto:"Auguro a tutti di avere un figlio così".

L'addio di Cecchetto a Radio Deejay nel 1995

Ma perché Claudio Cecchetto e Linus hanno litigato? Le radici del dissenso tra i due, non una vera e propria lite ma più che altro un dualismo, sono riconducibili al 1995, quando 13 anni dopo la fondazione di Radio Deejay, Claudio Cecchetto lasciò la radio quando questa veniva acquisita dal gruppo L'Espresso di Carlo De Benedetti. Come lui stesso spiegò, a riportarlo è il Corriere della Sera: "Me ne andai perché capii che mi stavano facendo fuori. Peccato perché Radio Deejay doveva diventare una multinazionale, era un brand fortissimo, non doveva diventare una piccola appendice di un grande gruppo". Al suo posto, appunto, subentrò Linus, che proprio Cecchetto aveva scelto anni prima insieme al fratello Albertino: "Non mi aspettavo niente di diverso da Linus – aveva commentato Cecchetto – Come ha detto lui, gli chiesero di diventare il condottiero della radio e rispose di sì".

Le parole di Linus: "Non siamo mai stati amici"

Un quadro più completo della situazione emerge alla luce delle parole più recenti di Linus, che in un'intervista rilasciata al programma Tv La Confessione: "Amici non lo siamo mai stati. Capisco l’astio che per tanto tempo ha covato nei miei confronti. Probabilmente andandosene aveva lanciato un anatema sperando che Deejay andasse alla deriva. Ma io ho rilevato una radio che faceva 5 milioni di fatturato e ora ne fa 60. La cosa gli ha creato sempre molto fastidio, ma non ho mai cercato la polemica".

I tentativi di pace negli anni

Nel corso degli anni ci siano stati dei tentativi di riavvicinamento. Elio e Le Storie Tese nella canzone natalizia Christmas with the yours scritta tradizionalmente per Radio Deejay, si auguravano una pace tra Linus e Cecchetto paragonandola a quella tra Oasis e Blur. Poi per i 30 anni della radio c'era stato un tentativo di disgelo con un'intervista a Deejay Chiama Italia proprio a Cecchetto. Dissapori che, evidentemente, non si sono mai risolti del tutto.