Linus chiama ‘fesso’ Claudio Cecchetto, interviene il figlio Jody: “Radio Deejay esiste per mio padre” Jody Cecchetto è intervenuto in difesa del padre, apostrofato come “fesso” da Linus in una diretta radio. Il figlio del disk jockey ha ribadito come suo padre abbia gettato le basi della radio, e il patron di DeeJay ha risposto al ragazzo con un commento sotto al video da lui pubblicato su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Jody Cecchetto ha pubblicato un video su Instagram in cui difende a spada tratta suo padre Claudio, dopo aver ascoltato un commento pronunciato da Linus sul suo conto. L'episodio si è verificato poco più di dieci giorni fa, quando il patron di Radio Deejay, durante il programma che conduce con Nicola Savino, ha etichettato come "fesso" Claudio Cecchetto, commentando il docufilm andato in onda su Rai1 e dedicato alla figura del disk jockey, nonché talent scout che, di fatto, non avrebbe riscosso particolare successo agli ascolti tv.

Il discorso di Jody Cecchetto a Linus

Cecchetto jr, quindi, ha pubblicato un video in cui rivolgendosi a Linus si dichiara dispiaciuto per aver sentito parlare di suo padre in certi termini e sottolinea che il docufilm non era nato in maniera celebrativa, ma con l'intento di raccontare delle storie di chi aveva contribuito a cambiare la storia della comunicazione e della radio:

Caro Pasquale, mi permetto di darti del tu anche se non ci conosciamo personalmente. Ma siccome ascolto il tuo programma da tanto tempo, è un po’ come se ti conoscessi. Ho sentito che hai ritenuto People from Cecchetto “pochissimo interessante”. Questo docu non è meramente un tributo a Claudio Cecchetto, ma è un abbraccio a e dagli amici protagonisti presenti nel film, di cui si ripercorrono le storie. Storie che sono diventate Storia perché hanno cambiato il linguaggio della comunicazione, della radio, della tv in italia. Storie che per tutta una generazione rappresentano una giovinezza personale indimenticabile. Forse non hai considerato che sminuendo il documentario hai anche sminuito le testimonianze appassionate e la storia di persone che ho sempre visto che hai trattato come colleghi e amici di una vita nelle varie interviste o nei momenti in cui ne hai parlato: parlo di Lorenzo Jovanotti, Rosario Fiorello, Gerry Scotti, Amadeus e anche Fabio Volo, che mi pare lavori nella tua radio, ma si è prestato con grande affetto.

Jody ha poi citato lo stesso Linus che in un video diceva, parlando proprio di Claudio Cecchetto: "La persona grazie alla quale fondamentalmente voi siete lì ed esiste Radio Deejay" e lo commenta dicendo: "Anche solo per questo senza considerare tutto il resto, tanto fesso non mi sembra".

Il commento di Linus al video di Jody Cecchetto

Linus non ha esitato a commentare il video a lui rivolto e, infatti, sotto al post di Jody Cecchetto si legge: "Sei un bravo ragazzo, e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto".

Jody Cecchetto in difesa del padre

Contattato dal Corriere della Sera, Jody ha poi motivato il perché di questo suo intervento postumo e ha dichiarato di aver ricevuto dei ringraziamenti da suo padre e di essere intervenuto perché non gli era sembrato giusto il modo in cui il patron di Radio Deejay avesse parlato durante una diretta: "Mio padre mi ha ringraziato, non se lo aspettava. Non sono intervenuto prima perché non volevo creare polemiche nei giorni di festa, ma da figlio ci sono rimasto male. Non so e non conosco le cose che sono successe tra lui e mio padre, ma quella di Linus mi è sembrata un’uscita infelice e da figlio lo volevo dire".