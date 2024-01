Jody Cecchetto contro Linus, Claudio Cecchetto: “Auguro a tutti di avere un figlio come il mio” Claudio Cecchetto commenta così a Fanpage le parole che suo figlio Jody ha rivolto a Linus, che in radio aveva dato del “fesso” a suo padre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sta facendo discutere in queste ore il video di Jody Cecchetto commenta Linus dà del "fesso" a suo padre Claudio Cecchetto, fondatore di Radio Deejay e, idealmente, colui che ha lasciato il suo posto allo stesso Linus alla guida dell'emittente radiofonica. Il conduttore di Deejay Chiama Italia aveva indirizzato quelle parole a Cecchetto durante la trasmissione radiofonica, commentando gli ascolti del documentario dedicato proprio alla carriera di Claudio Cecchetto, andato in onda poco prima di Natale su Rai1.

Il commento di Claudio Cecchetto alle parole del figlio Jody

A poche ore dalla pubblicazione del video in cui Jody Cecchetto contesta con educazione a Linus questo dissing ("Radio Deejay esiste grazie a mio padre", ha detto), arriva un commento proprio da parte di Cecchetto, fino ad ora rimasto in silenzio sulla questione. Rispondendo a Fanpage il fondatore di Radio Deejay afferma:

L'unico commento che posso fare è: "Auguro a tutti di avere un figlio come il mio".

Parole, quelle di Claudio Cecchetto, che sono paradossalmente in sintonia con quelle scritte dallo stesso Linus in commento al video di Jody Cecchetto: "Sei un bravo ragazzo, e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto".

Linus su Cecchetto: "Quando se ne andò da Deejay sperava che affondasse"

Ma perché Linus e Claudio Cecchetto hanno litigato? Le ragioni della rottura dei rapporti sono poco chiare nei dettagli e le parole di entrambi, negli anni, non hanno aiutato a capire fino in fondo cosa sia accaduto. Tutto pare essere riconducibile al loro avvicendamento alla guida di Radio Deejay. In un'intervista a La Confessione, Linus aveva descritto così il rapporto con Cecchetto: "Le nostre sfere di interesse erano limitate. Cecchetto aveva una visione del mondo molto personale, concentrata su sé stesso. Forse questa caratteristica è stata anche la sua forza, poiché amava circondarsi di una cerchia ristretta di persone, ma io non ne ho mai fatto parte". Quindi aveva aggiunto dei dettagli relativi al passaggio di mano alla guida di Deejay:

Capisco che per lungo tempo c’è stato un certo astio nei miei confronti. Forse, quando se ne andò, sperava che Deejay affondasse. Tuttavia, ho preso il controllo di una radio che faceva 5 milioni di fatturato e ora ne fa 60. Questo fatto lo ha sempre infastidito, ma personalmente non ho mai alimentato polemiche.

Cosa dice Cecchetto su Linus nella sua biografia

Nella sua biografia Claudio Cecchetto descrive invece come nacque l'idea di chiamare Linus e il fratello Albertino a Radio Deejay: “Per animare il palinsesto del primo pomeriggio ho voluto Albertino. Era il più giovane tra i dj della radiofonia. Dopo qualche anno, con il suo Deejay Time sarebbe diventato l’icona del mondo dance. Lavorava a Milano International. Mi parlò di suo fratello Linus, che come lui aveva già trasmesso a Radio Music. In quel momento voleva andarsene da Rmi e chiedeva di poter venire da noi. Gli affidai la conduzione di un programma pomeridiano e poi lo inserii nello staff di Deejay Television. Dopo l’arrivo a Radio Deejay di Albertino e Linus, ricevetti una telefonata da Angelo Borra, fondatore di Radio Milano International: «Hai finito di fare la spesa da me?”.