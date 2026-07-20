Paola Ferrari: “Con Eros Ramazzotti ci siamo amati”, la storia 10 anni prima di conoscere Michelle Hunziker

Paola Ferrari, regina delle cronache calcistiche in tv, rivela di avere vissuto una breve ma intensa storia d’amore con Eros Ramazzotti all’epoca in cui entrambi erano giovanissimi.

Reduce dal racconto dei Mondiali di calcio 2026 sulle reti Rai, conclusi con la vittoria della Spagna, Paola Ferrari si concentra oggi su un capitolo della sua vita privata. La giornalista ha infatti rivelato di avere vissuto una breve ma intensa storia d’amore con Eros Ramazzotti, quando entrambi erano giovanissimi e agli inizi della carriera.

"Io ed Eros Ramazzotti ci siamo amati", ha raccontato la giornalista, ricordando quel periodo in cui erano entrambi sentimentalmente liberi. Una relazione durata poco, ma che le ha lasciato un ricordo speciale, "A presentarci fu un amico comune, durante la finale del Festivalbar del 1985. Iniziammo a parlare. Dopo la serata andammo a cena insieme e, nei mesi successivi, continuammo a vederci".

Nel 1985 Ramazzotti non aveva ancora conosciuto Michelle Hunziker, che avrebbe incontrato circa dieci anni dopo, iniziando con lei una storia d’amore culminata nel matrimonio. Dieci anni prima, però, nel suo cuore c’era stata la giornalista sportiva, che ricorda di essere rimasta colpita dal carattere del cantautore, descritto come un uomo gentile, senza grilli per la testa: "Di Eros mi piacevano la naturalezza e i suoi occhi gentili. Mi piaceva il suo sorriso. All’epoca era un ragazzo semplice, pieno di energia, genuino, cresciuto nella periferia di Roma, a Cinecittà. Avevamo le stesse radici e tra noi scattò subito la scintilla".

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Una scintilla rimasta accesa per poco tempo, come racconta la stessa Ferrari che ricorda quel legame come un rapporto di breve durata: "La nostra storia è stata un battito d’ali: breve, ma intensa".

Anche Paola Ferrari, come Eros Ramazzotti, avrebbe trovato l’amore della sua vita qualche anno dopo. Nel 1997 la giornalista ha sposato l’imprenditore Marco De Benedetti, dal quale ha avuto due figli, Alessandro e Virginia.