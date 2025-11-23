Pamela Petrarolo: “Mio fratello agli arresti domiciliari, ma non parla: non ha voluto i nostri genitori a casa”

Pamela Petrarolo racconta la dolorosa storia di Manuel, il fratello della quale la sua famiglia aveva tentato invano di denunciare la scomparsa due anni fa. Intervistata dal settimanale Chi, l’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto rendere nota l’intera vicenda, dalla sparizione del fratello fino al suo inaspettato ritrovamento.

Manuel, reduce da un periodo difficile segnato dalla fine di una relazione importante e dalle difficoltà a trovare un lavoro stabile, aveva improvvisamente fatto perdere le sue tracce. Pamela rivela oggi che, pur avendo provato insieme alla famiglia a denunciarne la scomparsa, non sarebbe stato possibile farlo, in quanto Manuel, adulto, aveva il diritto di allontanarsi da casa senza fornire alcuna spiegazione o aggiornamento sui suoi spostamenti. Il colpo di scena è arrivato qualche mese fa, quando la polizia ha contattato i genitori dell’ex ragazza di Non è la Rai per comunicare che Manuel era agli arresti domiciliari per una vicenda, ancora tutta da chiarire, presumibilmente legata all’utilizzo di un’automobile in un’indagine per furto.

Pamela Petrarolo: “Mio fratello Manuel non ha autorizzato il suo avvocato a dirci nulla”

“Ci ha detto che si è trovato coinvolto in ‘qualcosa più grande di lui’, senza averlo capito. È ai domiciliari. E non ha autorizzato l’avvocato a dirci nulla: né che cosa sia successo, né i capi d’accusa, né cosa avrebbe fatto o non fatto. È adulto, può farlo. Ma questa scelta ci ha fatto malissimo: è come se ci avesse chiuso ancora una volta la porta in faccia”, rivela oggi Pamela, che sta cercando di rispettare la volontà del fratello.

Insieme ai suoi genitori, però, si sarebbe recata più volte sotto la casa in cui il giovane vive per provare a parlare con lui. Manuel non avrebbe permesso loro di raggiungerlo, limitandosi a brevi contatti: la famiglia lo avrebbe visto solo attraverso la finestra del suo appartamento e, in occasione del compleanno di Pamela, grazie a una videochiamata.

Le intenzioni di Manuel Petrarolo

Manuel avrebbe fatto sapere alla sua famiglia di voler spiegare quanto accaduto negli ultimi due anni vissuti lontano dai suoi cari, ma al momento non sarebbe ancora pronto a parlare di quel periodo così complesso. Avrebbe promesso che, non appena tutto sarà chiarito, affronterà finalmente l’argomento e farà luce sugli ultimi due anni della sua vita.