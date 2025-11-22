Pamela Petrarolo sposerà Giovanni Benevento, la proposta a Verissimo: “Voglio che la nostra storia sia speciale”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pamela Petrarolo ha ricevuto una bellissima sorpresa a Verissimo, nella puntata di sabato 22 novembre. L'ex di Non è la Rai e del GF si stava raccontando tra carriera e vita privata, quando Giovanni Benevento, suo compagno e padre di sua figlia Futura, ha fatto il suo ingresso in studio per chiederle di sposarlo: "Ho sempre pensato che il nostro fosse un percorso speciale, oggi ho deciso di renderlo ancora più speciale".

La proposta di matrimonio a sorpresa

Dopo aver ripercorso la loro storia d’amore, Pamela ha raccontato quanto il rapporto con Giovanni sia per lei un dono prezioso: "È un amore unico. Dopo il divorzio, Giovanni è stato davvero un regalo che Dio mi ha fatto. Non posso fare a meno di lui". Quando il compagno è entrato in studio, emozionato, ha rivolto un pensiero alla loro famiglia e alla piccola Futura: "Insieme ne abbiamo passate tante, belle e brutte. Ho sempre pensato che il nostro fosse un percorso speciale e oggi ho deciso di renderlo ancora più speciale. Mi vuoi sposare?". Tra le lacrime, Pamela ha spiegato di sentirsi una donna fortunata perché lo considera la sua forza: "Non è facile trovare l’amore, qualcuno su cui contare davvero, che ti resta accanto e ti ascolta. Giovanni è un uomo d’altri tempi e, anche se è più giovane di dieci anni, è intelligentissimo, un grande lavoratore ed è il mio punto fermo".

Gli aggiornamenti sul fratello Manuel

Nel corso della puntata, Petrarolo ha anche parlato di suo fratello Manuel, scomparso per due anni e poi ritornato solo nel momento in cui è stato arrestato per furto. In questo momento si trova ai domiciliari ed è in attesa del processo, ma la gioia più grande per l'ex del GF resta il fatto di sapere che è vivo e che sta bene: "Era sparito, non sapevamo dove fosse e come stesse. Un po ‘ di serenità nella nostra famiglia è tornata ma c'è un dolore talmente grande che vi vuole del tempo per rimarginare queste ferite".