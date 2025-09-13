spettacolo
video suggerito
video suggerito

Ritrovato il fratello di Pamela Petrarolo, Manuel fermato per furto: “Indagini in corso, felici che sia vivo”

Pamela Petrarolo e la madre Cinzia, a Verissimo, hanno annunciato che Manuel è stato ritrovato dopo due anni e mezzo. È stato fermato dalla Polizia. Era su un’auto rubata con la quale sono stati commessi sette furti. Lui si dichiara estraneo ai fatti.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Daniela Seclì
0 CONDIVISIONI
Immagine

Pamela Petrarolo, a Verissimo, ha dato importanti aggiornamenti sul caso del fratello Manuel scomparso da due anni e mezzo. L'ex ragazza di Non è la Rai ha annunciato che l'uomo è stato trovato. In studio con Pamela, anche la madre Cinzia, che ha sofferto tanto per l'assenza del figlio. Manuel, in realtà, non si è mai mosso da Roma ma aveva interrotto completamente i rapporti con la famiglia. Poi la telefonata in cui la Polizia ha informato la madre di avere fermato Manuel per furto. In particolare, è stato ritrovato su un'auto rubata, con la quale erano stati commessi sette furti: "Lui ci ha detto che non sapeva che l'auto fosse rubata e dei furti commessi". Attualmente è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Il fratello di Pamela Petrarolo è stato ritrovato lo scorso 17 giugno

Il fratello di Pamela Petrarolo è stato ritrovato lo scorso 17 giugno. La madre Cinzia, presente in studio a Verissimo, ha ricevuto una chiamata in piena notte: "Immaginate una mamma che vive con la paura di sapere dov'è suo figlio, se è vivo, se sta bene, se si è cacciato in una brutta situazione. Non oso immaginare cosa possa aver provato. Le dicono: ‘Siamo della Polizia, abbiamo fermato suo figlio, è qui con noi. Lo abbiamo trattenuto'". La signora Cinzia ha chiesto di parlare con il figlio per essere certa che non si trattasse di uno scherzo: "Per lei sentire la sua voce è stato un colpo al cuore. Le ha detto: ‘Mamma stai tranquilla, sto bene, non ti preoccupare. Mi hanno fermato ma la situazione è tutta da capire. La cosa importante è farti sapere che sono vivo'".

La reazione della madre Cinzia

La madre di Pamela Petrarolo, Cinzia, ha confermato che è stato un colpo al cuore per lei risentire la voce del figlio: "Anche se mi ha dato una brutta notizia che non avrei voluto sentire. C'è un processo e delle indagini in corso". I genitori hanno avuto anche modo di rivederlo. Manuel si è affacciato alla finestra dove sta scontando i domiciliari. Cinzia ha raccontato:

Leggi anche
Alberto Matano alla ragazza aggredita dal padre perché omosessuale: "Non sei un errore, ma soprattutto non sei sola"

Siamo stati felici, ma il dispiacere c'è, preferivo un'altra notizia. Speriamo torni il Manuel di prima. L'ho visto provato. Si è scusato, ha detto che si è trovato in una brutta situazione, adesso vediamo come va. Mi auguro che riesca a capire che la vita è una, deve provare a risalire. La vita è una.

Pamela Petrarolo ha aggiunto di avere provato rabbia perché il fratello non si è preoccupato del dolore causato. Tuttavia, avrebbe visto in lui anche i sensi di colpa e la consapevolezza di avere sbagliato. Quanto al reato che potrebbe avere commesso, ritiene sia frutto di un momento di fragilità: "Non è riuscito a essere lucido e si è trovato in una situazione di non ritorno". E ha aggiunto: "Tutti possono toccare il fondo ma si può risalire più forti di prima. E tu ce la puoi fare".

Interviste
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Monica Bertini: "Non faccio il Fantacalcio per tutelare l'obiettività. Quei siti sessisti devono sparire"
Monica Bertini svela la nuova edizione di Pressing
"Napoli ancora favorito, Kean sarà il capocannoniere"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views