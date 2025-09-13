Ritrovato il fratello di Pamela Petrarolo, Manuel fermato per furto: “Indagini in corso, felici che sia vivo”

Pamela Petrarolo e la madre Cinzia, a Verissimo, hanno annunciato che Manuel è stato ritrovato dopo due anni e mezzo. È stato fermato dalla Polizia. Era su un’auto rubata con la quale sono stati commessi sette furti. Lui si dichiara estraneo ai fatti.

Pamela Petrarolo, a Verissimo, ha dato importanti aggiornamenti sul caso del fratello Manuel scomparso da due anni e mezzo. L'ex ragazza di Non è la Rai ha annunciato che l'uomo è stato trovato. In studio con Pamela, anche la madre Cinzia, che ha sofferto tanto per l'assenza del figlio. Manuel, in realtà, non si è mai mosso da Roma ma aveva interrotto completamente i rapporti con la famiglia. Poi la telefonata in cui la Polizia ha informato la madre di avere fermato Manuel per furto. In particolare, è stato ritrovato su un'auto rubata, con la quale erano stati commessi sette furti: "Lui ci ha detto che non sapeva che l'auto fosse rubata e dei furti commessi". Attualmente è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Il fratello di Pamela Petrarolo è stato ritrovato lo scorso 17 giugno

Il fratello di Pamela Petrarolo è stato ritrovato lo scorso 17 giugno. La madre Cinzia, presente in studio a Verissimo, ha ricevuto una chiamata in piena notte: "Immaginate una mamma che vive con la paura di sapere dov'è suo figlio, se è vivo, se sta bene, se si è cacciato in una brutta situazione. Non oso immaginare cosa possa aver provato. Le dicono: ‘Siamo della Polizia, abbiamo fermato suo figlio, è qui con noi. Lo abbiamo trattenuto'". La signora Cinzia ha chiesto di parlare con il figlio per essere certa che non si trattasse di uno scherzo: "Per lei sentire la sua voce è stato un colpo al cuore. Le ha detto: ‘Mamma stai tranquilla, sto bene, non ti preoccupare. Mi hanno fermato ma la situazione è tutta da capire. La cosa importante è farti sapere che sono vivo'".

La reazione della madre Cinzia

La madre di Pamela Petrarolo, Cinzia, ha confermato che è stato un colpo al cuore per lei risentire la voce del figlio: "Anche se mi ha dato una brutta notizia che non avrei voluto sentire. C'è un processo e delle indagini in corso". I genitori hanno avuto anche modo di rivederlo. Manuel si è affacciato alla finestra dove sta scontando i domiciliari. Cinzia ha raccontato:

Siamo stati felici, ma il dispiacere c'è, preferivo un'altra notizia. Speriamo torni il Manuel di prima. L'ho visto provato. Si è scusato, ha detto che si è trovato in una brutta situazione, adesso vediamo come va. Mi auguro che riesca a capire che la vita è una, deve provare a risalire. La vita è una.

Pamela Petrarolo ha aggiunto di avere provato rabbia perché il fratello non si è preoccupato del dolore causato. Tuttavia, avrebbe visto in lui anche i sensi di colpa e la consapevolezza di avere sbagliato. Quanto al reato che potrebbe avere commesso, ritiene sia frutto di un momento di fragilità: "Non è riuscito a essere lucido e si è trovato in una situazione di non ritorno". E ha aggiunto: "Tutti possono toccare il fondo ma si può risalire più forti di prima. E tu ce la puoi fare".