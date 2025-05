Pamela Petrarolo: “Mio fratello Manuel è scomparso da due anni, temo sia entrato in una setta”

video suggerito

Il fratello più piccolo di Pamela Petrarolo, Manuel (35 anni) è scomparso da due anni e la ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato cos'è successo nel programma La Volta Buona. Da Caterina Balivo è entrata nel dettaglio della sua sparizione improvvisa: "Una mattina, mio fratello è uscito e non è più tornato a casa, non abbiamo più sue notizie da due anni. Mia mamma mi racconta che, secondo lei, lui stava vivendo un forte momento di depressione ma mai avrebbe pensato che non sarebbe più tornato a casa".

Perché Manuel Petrarolo sarebbe scomparso da due anni

Poi, ha aggiunto: "Manuel è sempre stato un ragazzo molto introverso, credo che abbia un po’ accusato il fatto che tutti noi fratelli ci fossimo creati una famiglia mentre lui era rimasto a casa, poi, papà si è ammalato e lui l'ha seguito molto".

Manuel Petrarolo si sarebbe fatto vivo in questi anni con alcuni segnali non meglio definiti. La sorella Pamela continua il doloroso racconto: "Un giorno, mia mamma ha ricevuto una chiamata da una signora che le diceva che aveva una lettera da parte di mio fratello. Si sono incontrate in un supermercato e lei ha consegnato questa lettera senza dire nulla, mamma è sicura che lui fosse nei paraggi per accertarsi che le venisse data. Abbiamo capito che era stato lui a scriverla perché ricordavamo alcuni dettagli della sua calligrafia". Di questa situazione Pamela ne aveva già parlato lo scorso febbraio a Verissimo.

Pamela Petrarolo: "Temo sia entrato in qualche setta"

Le sensazioni a oggi non sono delle migliori e i sospetti maggiori riguardano il legame con una setta: "Temiamo si sia messo nei guai, magari entrato in contatto con qualche setta. Il suo telefono è sempre rimasto spento ma, per sei mesi, a intermittenza, arrivavano dei messaggi del tipo “Mamma sto bene”, “papà non ti preoccupare, ti voglio bene". Cioè questi messaggi per mia madre erano chissà cosa, da un po' non li riceviamo più".