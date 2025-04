video suggerito

Pamela Petrarolo e l'accesa lite con Ilaria Galassi durante un'intervista: "Le domande le faccio io" Accesa discussione tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. La prima ha avviato un format di interviste dal titolo L'Angolo Malala e ha avuto come ospite l'amica, con cui ha partecipato di recente al Grande Fratello. I toni però si sono scaldati e le due sono state costrette a interrompere la conversazione. "Le domande le faccio io", ha detto Petrarolo.

A cura di Elisabetta Murina

Accesa discussione tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. La prima ha avviato un format di interviste dal titolo L'Angolo Malala e ha intervistato l'amica, con cui ha partecipato di recente al Grande Fratello, formando con Eleonora Cecere il trio Non è la Rai. I toni però si sono scaldati e le due sono state costrette a interrompere la conversazione. Ecco cosa è successo.

La lite tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi: "Le domande le faccio io"

Ilaria Galassi è stata una delle ospite del format di intervista L'Angolo Malala, condotto da Pamela Petrarolo. "Come stai?", ha chiesto l'intervistatrice alla sua ospite. "Dopo un po di tempo che non ci vediamo, sto bene", ha scherzato l'ex Non è la Rai. Petrarolo ha poi mostrato alcuni filmati in cui l'amica commentava la vittoria di Jessica Galassi al Grande Fratello con alcune affermazioni che si contraddicevano a vicenda. "Quello che ho detto è quello che penso, non sono incoerente per niente, lo sono le altre. Un tempo avrei voluto che vincesse Shaila, ma tra Helena e Jessica preferivo Jessica". L'amica ha incalzato: "Cosa ci dici di questo legame così profondo con Zeudi?". "E come mai tu hai avuto questa amicizia così profonda con Helena?", ha continuato Galassi. "Le domande le faccio io e tu non mi hai risposto", ha aggiunto Petrarolo.

Come si legge in sovrimpressione nel video, tra Ilaria e Pamela è nata una discussione molto accesa ma entrambe, di comune accordo, hanno preferito non renderla pubblica sui social. I toni tra i due dopo pochi minuti si sono calmati e hanno potuto continuare l'intervista. "Tu e la madre di Zeudi siete ancora amiche?", ha chiesto Petrarolo alla sua ospite. "Sì, ci siamo conosciute tramite Instagram. Ci siamo scambiate i numeri di telefono e poi incontrate a Napoli". "Le persone non hanno accettato il fatto che tu sia andata a casa sua senza di lei", ha incalzato. "Sono stata da Dio", ha concluso.