video suggerito

Il fratello di Pamela Petrarolo scomparso da due anni: il timore per la setta e l’ipotesi Chi l’ha visto? Il fratello di Pamela Petrarolo è scomparso da 2 anni. Manuel, 35 anni, non ha più avuto contatti con la sua famiglia che non sa dove sia, se stia bene, come ha raccontato la showgirl in più occasioni durante alcune ospitate in tv. Tra segnalazioni e appelli, l’ex volto di Non è la Rai e i suoi familiari non trovano pace. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con la sua partecipazione al Grande Fratello, Pamela Petrarolo ha reso nota la storia di suo fratello Manuel che da due anni è scomparso senza più dare sue notizie. L'ex volto di Non è la Rai avanza l'ipotesi che il 35enne possa essersi unito ad una setta, dal momento che da quando si è allontanato da casa, non ha voluto più mettersi in contatto con i suoi familiari. Nel corso di questi mesi la showgirl ha più volte raccontato la vicenda che ha toccato la sua famiglia, sperando in nuovi risvolti che, però, non sono arrivati.

Il primo appello per il fratello Manuel al GF

La prima volta in cui Pamela Petrarolo ha parlato della vicenda di suo fratello Manuel in tv, è stato durante la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia, quando durante una sorpresa della madre in trasmissione, le due hanno proprio rivolto un appello affinché si possano avere notizie sul suo conto. La gieffina, infatti, aveva raccontato:

Da due anni nella nostra famiglia è successa una cosa devastante, improvvisamente mio fratello non è più tornato a casa, non sappiamo nulla di lui. Mia mamma non è più mia mamma, è invecchiata 100 anni, lei e mio padre si stanno lasciando andare. C'è un grande dolore che copre tutto anche le cose belle.Abitava con i miei genitori, faceva un lavoro normale. Negli ultimi tempi era un po' diverso, l'ultima volta l'abbiamo vista al funerale di mia nonna Teresa, i miei genitori hanno ricevuto dei messaggi sui social da parte sua. Abbiamo provato ad informarci con polizia e carabinieri, non sappiamo se lui vuole essere trovato.

Tra le lacrime, in quel frangente, fu proprio la madre a rivolgere un sentito appello dicendo: "Gli mando messaggi anche di notte, visualizza e non risponde. Spero che qualcuno che lo conosce o lui stesso ci dia notizie. Vogliamo sapere se sta bene".

Le notizie confuse sul fratello: "Una donna contattò mia madre"

Dopo la sua uscita dal reality show di Canale 5, Petrarolo aveva approfondito la vicenda nel salotto di Silvia Toffanin, dove aveva raccontato di aver avuto contatti con una donna che sembrava conoscere suo fratello, ma che si sarebbe fermata, poi, nel divulgare informazioni alla famiglia:

Abbiamo fatto anche una denuncia di scomparsa, prima di entrare al Grande Fratello abbiamo pensato di andare a Chi l'ha visto? Poi quando mi è arrivata questa opportunità ho detto ok, e ho pensato di fare un appello. Tutti dicono, sei grande, sei adulto, si devono rispettare le tue scelte, però mamma, papà, i miei fratelli, noi siamo quattro, io sono la più grande, non avremmo mai messo in discussione le sue scelte, qualunque motivo, nel senso che noi abbiamo pensato ad un orientamento sessuale, la paura del giudizio, una forte depressione, qualche setta, le pensi tutte, abbiamo pensato gli fosse davvero successo qualcosa. Lui soffre di epilessia, attacchi epilettici, prendeva dei farmaci che improvvisamente non ha preso più. Mia madre teme che possa essersi sentito male. Non sappiamo più come fare.

Petrarolo, poi, ha raccontato di come sua madre sia stata avvicinata da una donna che aveva informazioni su suo fratello e successivamente sia stata contattata da un'altra persona che, però, non ha voluto darle altre notizie se non quelle confuse che ha rivelato suo conto di Manuel:

Gli si avvicina una persona all'uscita da un supermercato, un estraneo, che le dà una busta con dentro delle sigarette e una bottiglia d'olio, dicendole che gliele aveva mandate Manuel. Poi c'era una lettera. Era la sua scrittura, ma era molto confusa, non siamo riusciti a capire.Durante il Grande Fratello, mia madre ha ricevuto un messaggio privato, in cui questa signora dice di conoscere Manuel che ogni tanto va a casa sua, questa signora è disabile, che mio fratello le dà una mano, però non posso dirle di più. Ci ha detto una zona di Roma, ma è impossibile stare così a cercarlo. Poi, punto di domanda, sarà vero? Una mamma senza sapere dov’è suo figlio, sta male, magari si è trovato in una situazione di non ritorno.