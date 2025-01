Grande Fratello, l’appello di Pamela Petrarolo e sua mamma per ritrovare il fratello: “Dateci sue notizie”

video suggerito

Pamela Petrarolo racconta il dolore per la scomparsa del fratello, di cui non ha più notizie da due anni. Nella puntata di lunedì 20 gennaio del Grande Fratello, lei e sua madre Cinzia hanno lanciato un appello per ritrovarlo.

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 20 gennaio, spazio a Pamela Petrarolo e al racconto del dolore per la scomparsa di suo fratello, di cui non ha più notizie. Nel corso della trasmissione arriva a sorpresa la mamma Cinzia che lancia un appello per rintracciare suo figlio.

La storia di Pamela Petrarolo: "Per tre anni sono stata malissimo, pesavo 40 chili"

Al Grande Fratello Pamela Petrarolo racconta la sua storia: "Nel 1976 io ho potuto iniziare danza grazie a mia madre e mio padre, hanno fatto tanti sacrifici. Dopo l'esperienza nel programma Non è la Rai una peritonite e la setticemia mi si stavano compromettendo tutti gli organi, per tre anni sono stata malissimo, pesavo 40 chili". Nonostante la gioia per l'arrivo di Futura e l'amore che prova per le altre due figlie, un'ombra aleggia sulla sua serenità:

Da due anni nella nostra famiglia è successa una cosa devastante, improvvisamente mio fratello non è più tornato a casa, non sappiamo nulla di lui. Mia mamma non è più mia mamma, è invecchiata 100 anni, lei e mio padre si stanno lasciando andare. C'è un grande dolore che copre tutto anche le cose belle.

L'appello della mamma di Pamela Petrarolo: "Spero che qualcuno ci dia notizie su mio figlio"

Pamela Petrarolo spiega ad Alfonso Signorini che suo fratello è scomparso da un giorno all'altro:

Abitava con i miei genitori, faceva un lavoro normale. Negli ultimi tempi era un po' diverso, l'ultima volta l'abbiamo vista al funerale di mia nonna Teresa, i miei genitori hanno ricevuto dei messaggi sui social da parte sua. Abbiamo provato ad informarci con polizia e carabinieri, non sappiamo se lui vuole essere trovato.

E sulle ipotesi sul suo allontanamento, aggiunge: "È un dolore tanto grande, che non si può descrivere. Le abbiamo pensato tutte, che sia entrato in qualche setta o che abbia un orientamento sessuale diverso e se ne vergogni, che sia depresso…Non riusciamo a rintracciarlo". La gieffina si commuove quando arriva sua mamma Cinzia, che lancia un appello per il figlio: "Gli mando messaggi anche di notte, visualizza e non risponde. Spero che qualcuno che lo conosce o lui stesso ci dia notizie. Vogliamo sapere se sta bene".