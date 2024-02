Non lo fanno entrare a concerto Pausini, un uomo spara 17 colpi di pistola senza ferire nessuno Un uomo ha sparato con una pistola contro l’ingresso secondario della Accor Hotel Arena a Parigi ieri sera, dopo che gli è stato impedito di entrare al concerto di Laura Pausini. Nessuno è rimasto ferito e l’uomo è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Un uomo ha sparato 17 colpi di pistola contro l'ingresso secondario della Accor Hotel Arena a Parigi ieri sera dopo che gli è stato impedito di entrare al concerto di Laura Pausini. Nessuno è rimasto ferito e l'uomo è stato arrestato.

Cosa è successo al concerto di Laura Pausini a Parigi

Cosa è successo nella dinamica riportata dai media locali: erano le 20.00 sul boulevard de Bercy quando l'individuo si è presentato davanti all'ingresso VIP dell'Accor Hotel Arena, dove era in programma il concerto della Pausini. L'uomo non aveva il biglietto né un invito per entrare, quindi è stato respinto dagli agenti della sicurezza e invitato ad allontanarsi. A quel punto, si è diretto verso l'uscita di emergenza, situata a un centinaio di metri dall'ingresso, ha tirato fuori una pistola ed ha aperto il fuoco a più riprese contro una porta a vetri. Per fortuna, nei paraggi non c'era nessuno. La polizia ha cercato di calmarlo e sono riusciti a fargli deporre l'arma prima di portarlo in commissariato. L'arma, una semiautomatica calibro 7,65, ha esploso 17 colpi. I testimoni hanno riferito che l'uomo era in un evidente stato di alterazione e pronunciava frasi incoerenti su questioni d'attualità.

Il concerto di Laura Pausini a Parigi era sold out

Dopo il successo della leg italiana, con un'affluenza di oltre 170.000 spettatori, il Laura Pausini World Tour 2023/2024 ha continuato la sua corsa nei prestigiosi palasport europei. Dopo gli show di Madrid, Barcellona, Lisbona e Bruxelles, ieri sera l'artista italiana si è esibita nella celebre Accor Arena di Parigi, Bercy, registrando l'ennesimo storico sold out. Lo spettacolo prevede in scaletta i brani iconici della sua carriera con aggiunta di alcuni successi in lingua francese, oltre ad alcune tracce dell'ultimo album Anime Parallele / Almas Paralelas, pubblicato lo scorso ottobre.

Dopo Parigi proseguirà in Svizzera e Germania prima di approdare in America Latina, nelle date previste in Cile, Argentina, Brasile, Perù, Ecuador, Colombia, Costa Rica e Messico, e infine negli negli Stati Uniti, da Houston passando per Los Angeles, Orlando, Miami e Chicago, fino ad arrivare all'ultima tappa storica al Madison Square Garden di New York il prossimo 6 Aprile. Qui Laura Pausini si esibirà in uno show in 5 lingue, nella stessa città che aveva ospitato l'inizio dei festeggiamenti del suo anniversario il 27 febbraio 2023, e che quest'anno inaugurerà il suo trentennale di carriera anche nel mondo latino, che l'ha incoronata lo scorso ottobre Latin Recording Academy Person of the Year 2023.